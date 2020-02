Coronavirus: piden no besar ni abrazar; ve por qué

Luego que se confirmaran dos casos del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) en México, autoridades sanitarias del país emitieron una serie de recomendaciones para evitar el contagio de la cepa que ha causado alerta internacional, entre ellas, no saludar de mano, no besar y no abrazar.

Lo anterior, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, porque el contacto directo es una de las formas más fáciles de transmisión del COVID-19.

Así lo explicó el funcionario federal, quien llamó a mantener los saludos “fraternos y amigables”:

“Mantengámonos con un saludo fraterno y amigable que nos ayude a ser solidarios y hermanos como sociedad, pero no nos demos la mano, por el momento tampoco nos demos besos ni abrazos".

Añadió:

“Si la persona tuviera síntomas respiratorios, que no estornude suelto, que estornude en el ángulo interno del codo".

Medidas universales

Hugo López-Gatell enumeró medidas preventivas universales que sirven para evitar el contagio del COVID-19:

Lavarse constantemente las manos con agua y jabón

Utilizar gel de alcohol, también conocido como antibacterial

Evitar estornudar al aire; hacerlo de la forma conocida como etiqueta, es decir, en el ángulo interno del codo

Llaman a no entrar en pánico

Autoridades sanitarias federales y locales hicieron llamados a la población a no entrar en pánico ni hacer caso a noticias falsas debido a la presencia de los dos casos confirmados de COVID-19.

En entrevista televisiva, la titular de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, incluso pidió evitar las compras de pánico.

“Lo que no hay que hacer es entrar en pánico, lo que no hay que hacer es hacer caso de las noticias falsas o circular rumores; tampoco compras de pánico”.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

El nuevo coronavirus 2019 es una cepa particular de coronavirus que no había sido identificada previamente en humanos; sin embargo, las autoridades han identificado los siguientes síntomas:

Fiebre

Tos

Dificultad para respirar

Neumonía

Dolor de músculos

Problemas gástricos

Diarrea

Malestar general

Se recomienda acudir inmediatamente al médico en caso de presentar síntomas y se tenga antecedente de haber viajado a China u otro país en el que se hayan presentado casos, o haber estado en contacto con algún enfermo confirmado con el nuevo coronavirus 2019.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?