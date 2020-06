Con el objetivo de contribuir a la prevención de la violencia familiar en el contexto de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el proyecto Alumbra puso en operación una línea sin costo de asesoría psicológica a nivel nacional.

Alumbra es una iniciativa impulsada por Early Institute, que busca prevenir la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes a través de la generación de conocimiento y el desarrollo de capacidades de actores clave para enfrentarla.



Durante los últimos meses, organizaciones civiles, instituciones gubernamentales, investigadores y agencias internacionales que participan en la iniciativa Alumbra, han adoptado este tipo de acciones, conscientes de que el momento actual requiere generar iniciativas positivas e integrales que ayuden a solucionar las nuevas problemáticas que enfrenta la sociedad.



En Alumbra no sólo creamos estas herramientas informativas y de atención personalizada a la población en condiciones de vulnerabilidad, en esta ocasión estamos apostando a salir al encuentro de las personas que más requieren atención y respaldo” comentó Annayancy Varas, Directora General de Early Institute.

Alumbra busca llegar a la población en situación de violencia o afectada por el estrés, ansiedad, la tensión y otro tipo de cargas emocionales que se han incrementado durante el periodo de distanciamiento y confinamiento social, para que sean atendidos de manera personalizada y con el seguimiento necesario según su situación particular.



Esta línea no es una herramienta más, sino un espacio en donde las personas que han sufrido violencia, sobre todo nuestras niñas, niños y adolescentes, pueden recibir una ayuda efectiva, especializada y sin costo. Nuestra responsabilidad colectiva como sociedad es asegurar que la violencia no sea parte de su presente o de su futuro, su protección debe ir más allá de las temporadas” agregó Annayancy Varas.

Para acceder a dicha línea basta con marcar el número (55) 8854 6653, en el que personal debidamente capacitado, así como un amplio grupo de psicólogos clínicos especializados en la atención, contención y apoyo a víctimas de violencia, ayudarán a todas las personas que así lo requieran.

Y ante las diversas problemáticas que han surgido en medio de la pandemia, en esta línea de ayuda también se brinda asesoría psicológica a los profesionales de la salud que viven bajo fuertes presiones derivadas de su labor frente al COVID-19, como una forma de corresponder todo lo que han hecho día a día para ayudar a las demás personas.

También se brinda atención a personas que estén en depresión o crisis por:

Pérdida de empleo

Presiones en el hogar por el confinamiento

Violencia doméstica

Orientación médica

Estrés

Depresión por el fallecimiento de algún amigo o familiar, ya sea por el coronavirus o por alguna otra situación.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?