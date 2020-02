Ramírez Cuellar dará al INE documentos que avalan su presidencia en Morena

Alfonso Ramírez Cuellar aseguró que él es el presidente nacional de Morena, e informó que el próximo jueves a las nueve de la mañana acudirá al Instituto Nacional Electoral (INE) para entregar los documentos que avalan su nombramiento.

Yo soy el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Es el último trámite que nos falta para declarar la formalidad completa de los acuerdos tomados en el congreso celebrado el 26 de enero, todos los partidos que toman estos acuerdos los tienen que registrar ante el Instituto Nacional Electoral”. Alfonso Ramírez Cuellar

En conferencia de prensa, señaló que confía en que el INE y el Tribunal Electoral confirmarán su elección

Tenemos la certeza, la seguridad de que el INE y el Tribunal van a respetar el mandato constitucional para garantizar la autodeterminación de los partidos políticos de darse sus propias largas y de nombrar a sus propios dirigentes”. Alfonso Ramírez Cuellar.

Por otro lado, Rafael Barajas, director del Instituto Nacional de Capacitación Política de Morena, enfatizó que la actual presidenta en funciones del partido, Yeidckol Polevnsky, miente al acusarlo de haber triangulado recursos hacia el instituto que encabeza.

Una vez más Polevnsky miente, el Instituto Nacional de Formación Política no ha recibido dinero alguno de los Comités Estatales ni mucho menos los ha usado como su caja chica". Rafael Barajas, presidente INFP Morena

Aclaró que lo que han hecho los colaboradores del instituto ha sido apoyar, sin remuneración alguna, la realización de eventos estatales de formación que el partido está obligado a hacer y que han sido registrados ante el INE.

Exigió a Polevnsky que muestre las pruebas de su acusación, y le recomendó tomar un curso de ética

Exijo que me presenten esas pruebas porque si existieran, no son ciertas, eso no existe, eso no pasó. Desde el Instituto Nacional de Formación Política la invitamos de urgencia a tomar unos cursos de ética". Rafael Barajas, presidente INFP Morena

Ramírez Cuellar, Rafael Barajas y Enrique Dussel dieron a conocer que en la última semana de febrero realizarán el Primer Encuentro Nacional de Formación Política, para convertir a Morena en un partido con ética y valores, desterrar la vieja forma de hacer política, desechar vicios y homologar sus lineamientos a los de la 4T.

