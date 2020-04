Te dan la una, las dos y hasta las tres de la mañana sin dormir. Estar en la cama no es sinónimo de descanso, por el contrario, el Covid-19 se llevó también el sueño.

Cuando estamos en confinamiento lo primero que a lo mejor se va a presentar es ansiedad, preocupación y miedo", explica Gabriela Saldívar, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría.

Estos tres factores están provocando insomnio, una de las estrategias para combatirlo simplemente es ¡respirar!

Cuando te sientas en ansiedad lo primero que tienes que hacer es un ejercicio muy sencillo de respiración, inhalas por la boca, haces que tu abdomen si infle, cuentas cuatro, detienes cuatro tiempos y sueltas. Eso te va a permitir enclavarte en el aquí y en el ahora, que tengas interés y que aceptes el presente". Gabriela Saldívar, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría.

Antes de ir a la cama se pueden realizar actividades que ayuden a la relajación como iluminar y pintar.

Otra es que puedes dibujar, se ha visto que el dibujo juega un papel importante, aunque no seas el gran Picasso, puedes dibujar":

La investigadora afirma que los colores son una manera muy importante de llamar a la emoción.

De acuerdo con los especialistas, hay que dejar cualquier dispositivo con pantalla luminosa y buscar mayor oscuridad.

"La higiene del sueño, es escoger el lugar donde vas a dormir, que tiene que ser adecuado, no haber luz, tener la temperatura adecuada, estar armonizado, que no lleves tus dispositivos a la cama, que no haya televisión encendida, todo eso es perjudicial, cero dispositivos en el cuarto de dormir". Gabriela Saldívar, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría.

Durante el día y aunque estemos en casa, recomiendan buscar la luz del sol...si no hay patio ni jardín, el balcón o una ventana puede ser suficiente para producir vitamina D, necesaria para el buen dormir.

