¿Qué son los fideicomisos que extinguió AMLO y por los que se recuperan 250 mil mdp?

Los “guardaditos” que tenían distintas dependencias del gobierno federal, que representan alrededor de 250 mil millones de pesos, regresarán a la arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacer frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país debido a la pandemia del coronavirus, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de que el pasado jueves se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para extinguir a los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos; este viernes explicó que los recursos que regresarán a la tesorería de la federación representan casi un punto del Producto Interno Bruto (PIB); además que se tenían que desaparecer por mandato de ley.

Teníamos que hacerlo porque no los demanda la Ley (Federal) de Austeridad Republicana. La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales, hay fideicomisos que sí están creados por ley, estos no se pueden eliminar por decreto, pero hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos o decretos del Ejecutivo”.

“Vamos a decir que cada dependencia, no todas, pero sí algunas, tenían sus guardaditos; y lo que se está haciendo ahora es concentrar todos esos recursos en Hacienda y Hacienda los va a distribuir”, explicó el mandatario federal en su conferencia de prensa matutina.

¿Qué son los fideicomisos públicos?

El fideicomiso público de fomento es aquel contrato a través del cual el Gobierno Federal, actuando a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de fideicomitente único de la administración pública centralizada, entrega a un banco de desarrollo, los recursos que han de conformar el patrimonio mediante el cual se cumplan los fines para los que fueron proporcionados, explicó la Enciclopedia Jurídica Online.

De esta manera se construye una entidad auxiliar del Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, contando para ello con una estructura administrativa propia y un comité técnico, añadió el sitio especializado.

¿A qué se destinarán los fideicomisos?

El presidente hizo una recomendación a la SCHP para que los recursos obtenidos de los fideicomisos sirvan para atender cuatro propósitos:

Fortalecer los programas sociales que se destinan a las personas de escasos recursos. Que otra parte se destine a la reactivación económica como los créditos que impulsen la industria de la construcción para reactivar la economía. Apuntalar a Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la caída en los precios del petróleo a nivel internacional Que se destine al pago de deuda; incluso, sobre este último punto, refirió: “les diría que a este concepto vamos a destinar la mayoría de los recursos, porque no queremos que se incremente la deuda”.

Con todos estos fondos, si podemos reunir en total -solo de fideicomisos y fondos- alrededor de 250 mil millones de pesos, es importante, estaríamos hablando como de un punto porcentual del Producto Interno Bruto, eso nos ayuda, más otras medidas de ahorro que ya el domingo explicaré”, refirió López Obrador.

¿Qué fideicomisos quedan excluidos?

Quedan excluidos del Decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de Ley o Decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

Entrega de recursos a más tardar el 15 de abril

De acuerdo con lo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, el regreso de los recursos de los fideicomisos que tienen las dependencias del gobierno federal deberá de ser a más tardar el próximo 15 de abril.

Se instruye a los ejecutores de gasto, por conducto de sus unidades responsables, coordinen las acciones que correspondan con las instituciones fiduciarias, mandatarias o comisionistas, para que a más tardar el día 15 de abril del presente ejercicio fiscal, concentren en la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos federales que formen parte de los fideicomisos, mandatos o análogos referidos”, se lee en el decreto.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?