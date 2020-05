Reducen presupuesto de oficina de la Presidencia en 3 mmdp

Después de hacer un llamado a la austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el gasto en la oficina de la Presidencia se redujo en tres mil millones de pesos; "nos hemos apretado el cinturón", aseguró.

Estamos predicando con el ejemplo, el último año de gobierno del presidente Peña, significó un presupuesto para la presidencia fue de tres mil 600 millones de pesos, el año pasado nada más ejercimos 800 y este año, por la austeridad, la situación en la que estamos, ya se presentó un ajuste y vamos a ejercer menos de 600 millones, en año y medio un ahorro de tres mil millones, entonces sí se puede, en todos lados, nada más hay que bajarle a los lujos, a las extravagancias", sugirió el mandatario a los gobernadores.

Añadió que se debe ser responsable en el ejercicio del presupuesto para evitar contraer deudas.

Entonces hay que ser muy responsables, no endeudar al país, por eso estamos haciendo el esfuerzo de ahorrar con austeridad, recogiendo esos fondos que estaban sin control de fideicomisos para pagar deuda y no endeudarnos, apretarnos el cinturón para no aumentar la deuda", añadió.

Indicó que hay casos registrados donde algún mandatario ha comprado una aeronave para trasladarse.

Recuerdo caso de Jalisco un gobernador, se compró un avión de lujo, que no es el que está ahora, no es (Enrique) Alfaro, hace relativamente poco, imagínense un avión de lujo, cuántos vuelos hay de Guadalajara a México, a cualquier parte del país y del mundo, ¿para qué un avión?, ni modo que vaya en un avión a Chapala de Guadalajara un avión de esos.

Finalmente, recalcó que si esos gastos se eliminan hay ahorros y no se cae en el endeudamiento.

