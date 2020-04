Reiteran llamado a empresarios para suspender labores por fase 3

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell reiteró su llamado a la colaboración del sector empresarial dedicado a las labores no esenciales para que suspendan sus actividades y ayuden a evitar la propagación del virus, luego de que esta mañana se decretó la entrada a la Fase 3 de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

El mensaje fue grabado en los pasillos del Palacio Nacional, donde el funcionario recomienda que se tomen las medidas necesarias para evitar que los empleados se vean obligados a ir a trabajar, y esto a su vez ayude a reducir el número de contagios.

Si no hay las condiciones laborales para que las y los trabajadores dejen de ir a los espacios de trabajo, porque temen por conservar el empleo, temen por conservar el salario, lo que resulta es que las personas no pueden dejar de acudir al espacio público y por lo tanto, no se están reduciendo suficientemente los contagios” explicó.

Explicó que de no tomarse en cuenta las medidas de prevención sanitarias, se estima que el número de contagios crezca y esto implicaría el riesgo de saturación en los hospitales, además se tendría que reevaluar la duración del confinamiento, lo cual traerá problemas económicos y a la salud.

López-Gatell reiteró que es responsabilidad de todos prevenir los casos por contagios de coronavirus, por lo que se debe evitar acudir a lugares públicos y exhortó a las autoridades sanitarias del país para que hagan cumplir de manera efectiva, oportuna y ordenada, las medidas de contingencia.

También mencionó que a partir del 17 de mayo, los municipios que presenten baja transmisión y la conserven, podrán salir anticipadamente de las medidas de restricción de la movilidad pública, esto permitirá la reactivación económica, sin embargo, reiteró que es indispensable la colaboración de los ciudadanos.

