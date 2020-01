Renuncia de Medina Mora fue para atender asuntos legales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que la renuncia del exministro Eduardo Medina Mora fue para atender asuntos legales. En ese sentido expresó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene dos averiguaciones en proceso ligadas al también exembajador.

La investigación está en la Fiscalía General, con respecto a la renuncia de Medina Mora, va a atender asuntos legales, la Fiscalía tiene dos averiguaciones en proceso sobre este asunto, no puedo decir más porque no me corresponde, yo creo que la Fiscalía podría de nuevo aclarar sobre qué tipo de investigación está llevando a cabo”.

Durante la conferencia matutina, el presidente de la República dijo que en ningún momento se reunió con Medina Mora para abordar las causas de su renuncia, pero sí con Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

"Sí, pero no las conozco (las causas). Ya estaba abierta una investigación en cuanto a acusaciones de traslado de recursos, para no decirlo de otra manera, presuntamente, y yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar su renuncia", añadió el mandatario y afirmó que esa información es la que ya tiene la FGR sobre el caso de Eduardo Medina Mora.

Difundieron carta de renuncia de Medina Mora

Este martes la Vocería de Presidencia difundió la carta de renuncia del también exsecretario de Seguridad Pública federal.

El mandatario aseguró que ese día daría a conocer los motivos, “lo de Medina Mora hoy, ya estoy como el clásico, hoy”, respondió brevemente casi al final de su plática con representantes de los medios de comunicación.

Apenas el domingo pasado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Oficina de la Presidencia de la República revelar los motivos de la renuncia del exintegrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

