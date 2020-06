Varios integrantes de la familia luchística han perdido la batalla contra el COVID-19 desde el inicio de la pandemia en nuestro país, por lo que la lucha libre mexicana se ha vestido de luto en varias ocasiones.

De acuerdo con información que compartió la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, alrededor de 30 gladiadores en activo y retirados han fallecido entre los meses de mayo y junio por varias causas, no obstante, destaca que el 90% de los decesos ha sido a causa de complicaciones derivadas por el contagio del nuevo coronavirus.

Se han ido ya compañeros y familiares de ellos, la gente muchas veces no cree, pero varios entraron al hospital y no salieron con vida. Es por eso que seguimos pidiendo que guarden su distancia y se cuiden. Ya nos tardamos unos meses, pero creo que es mejor aguantar para que esto no se prolongue más", señaló el Fantasma, presidente de dicha comisión.

Aunque por respeto a la confidencialidad de los fallecidos, el luchador descartó hacer público los nombres de los gladiadores que han fallecido debido al COVID-19, no obstante, ha trascendido que la ola de decesos que aquejan al pancracio nacional inició el pasado 20 de mayo, cuando Mohawk perdió la tercera caída contra la pandemia.

Solamente tres días después se registró la muerte de Silver Fox y el 27 del mismo mes cayó el Exótico Peña, quien también es padre del luchador Caricia.

En cuanto al mes actual, el 2 de junio falleció Indio Yoko, reconocido maestro de figuras como los Rayos Tapatíos y los hermanos Cirio, además de que el mismo día se confirmó la partida del veracruzano Dragón Chino II, quien fuera figura de los encordados en la década de los 80.

A la lista se suman los nombres de Súper Bracito y Matemático II, cuyos decesos acaecieron el 4 de junio; vale mencionar que en el caso del Matemático formó parte de una gran dinastía de luchadores, la cual fue iniciada por su abuelo, Ruddy García y su padre, el Matemático.

El 6 de junio se dio a conocer la partida del luchador Impala, mientras que el 7 de junio se registraron los decesos del Extraño y el Bello Andy.

Luego de algunos días de calma para la familia luchística, el 12 de junio murió el luchador Estrella Blanca III, además de Ares el Guerrero, quien fuera figura de la Arena Puebla.

El sábado 13 de junio también partieron Súper Potro Salvaje y Sombra Vengadora, quien tenía una trayectoria de seis décadas en la lucha libre.

El 15 de junio también se registraron los decesos de Herodes, una de las muertes más sentidas en el medio, además de Temerario I y Sangre Guerrera; en tanto que El Antifaz, el Molusco y Luis Esparza (Hijo del Sol) perdieron la vida el lunes 15 de junio.

Otros luchadores que han perdido la batalla contra el COVID-19 son Pantera Azteca, el Mercenario, Sangre Fría, Águila Tapatío, Delfín Azul, Estrella del Mar, Kayser y la Tapatía y Azufre, en el estado de Morelos.

