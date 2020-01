Revela esposa de AMLO cuánto gana al mes como maestra

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló que gana al mes 16 mil 822 pesos como académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

En una larga publicación en Facebook, la esposa del presidente López Obrador desglosó las actividades que desempeña en dicha institución educativa.

Felizmente, después de examinar nuestros expedientes, 171 académicos obtuvimos nuestro «contrato definitivo». Me colocaron en el nivel A por lo que mi sueldo neto mensual es de $16,822.00 (unos 860 dólares)”. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente

En el mensaje, Gutiérrez Müller señaló que desde mayo de 2018 anticipó cuál sería su papel si ganaba en las urnas Andrés Manuel López Obrador.

Declaré en Minatitlán que no aceptaría el nombramiento de «Primera Dama» porque considero que todas las mujeres somos iguales y porque tal ‘cargo’ no existe legalmente; tampoco, anuncié, continuaría la tradición de dirigir el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente

En ese sentido, dijo que prefiere tener una carrera como decente que le ha dejado unas innumerables satisfacciones en su vida profesional.

Sin embargo, mi carrera académica me ha brindado satisfacciones y logros. En vez de decepcionarme este o aquel, me volvió más perseverante. El pago es malo pero tengo una certeza: si hago lo que me gusta, soy feliz. Y soy feliz, feliz, feliz.”. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente

Para finalizar, Gutiérrez Müller dejó en claro que ha ofrecido ayudar a todo mexicano que se lo pida, y "he hecho todo lo que ha estado en mis manos para contribuir al bienestar de alguien o a la solución de un problema pues aunque yo tenga un empleo, tenga una familia y tenga aficiones personales ¡primero es México!", sentenció la académica.

