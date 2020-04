AMLO propone adelantar la revocación de mandato para 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó adelantar para el próximo año la consulta sobre la revocación del mandato, con el fin de que la población vote si quiere que él siga al frente del país.

El mandatario federal propuso que sea en 2021 e incluso indicó que mañana mismo podría enviar la iniciativa para la reforma constitucional en la materia.

Podemos hacer el cambio en la Constitución, yo envío mañana la iniciativa de reforma constitucional y se puede porque se tendría la mayoría absoluta tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados y también en los congresos locales. Esto ayudaría mucho para que se aminorara el ansia de que en este tiempo bajara el enojo, el malestar social”.

"Les ofrezco adelantar la fecha que la revocación del mandato, que no sea hasta el 22, que sea, aprovechando que va a haber las elecciones el mismo día, eso, una tarjeta adicional, se va a votar por diputados, por autoridades locales, gobernadores, porque va a haber un cambio. Incluir una boleta, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?", planteó.

"Nosotros vamos a estar aquí hasta que el pueblo lo decida, por eso propusimos la revocación del mandato, el pueblo pone y del pueblo quita. No podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente”, sostuvo.

Propuesta en 2021 es para que no cueste

En ese sentido reiteró que la ciudadanía no tiene por qué tolerar que un mandatario permanezca en el cargo si no desea que siga al frente del mismo.

Que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a fuerza, no, por eso propuse la revocación del mandato, pero además propuse que se hiciera, para que no costara, el mismo día de la elección federal. Es decir, el año próximo, en la elección de junio".

El Ejecutivo federal mencionó que los conservadores en el Congreso se opusieron a esa fecha. "Hay constancia que envié la iniciativa para que se le consultara al pueblo si quería que continuara el presidente o que renunciará, y dijeron que no, y a regañadientes que hasta el 2022”, recordó.

