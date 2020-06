Ricardo Monreal frena iniciativa para unificar CRE, IFT y COFECE

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, pospuso “libre de toda presión y con plena libertad”, la presentación de su iniciativa para unificar en uno solo órganos reguladores como son la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

“He decidido posponer la presentación e iniciar un proceso abierto de discusión, de enriquecimiento y de valorización de la misma, estoy consciente del momento histórico en el que nos ha situado la pandemia, nos obliga a centrar nuestra atención en los problemas derivados de esta crisis sanitaria y a prepararnos para la inminente puesta en marcha del T-MEC”.

Ricardo Monreal aseguró que en la reciente semana ha escuchado a diversos actores políticos, académicos y sociales que están a favor y en contra de su iniciativa.

Me han solicitado tiempo para el análisis y la deliberación abierta ya que se trata de una iniciativa de reforma constitucional trascendente. Toda mi vida pública me he conducido con independencia y con autonomía en mis decisiones y pertenezco a un movimiento social del que me siento orgulloso porque coincido con los ideales y los principios que sostiene; sé escuchar, intento actuar siempre con sensibilidad y busco la oportunidad del mejor momento para que lo que hagamos repercuta en beneficio de la sociedad”, Ricardo Monreal.

Ricardo Monreal niega la creación de "un superpoder"

En este sentido, el coordinador de Morena en el Senado negó que su intención sea crear un superpoder.

He escuchado críticas alejadas de la realidad que entiendo y que comprendo que son producto de la polarización que vivimos, por ello es importante aclarar que no hay intención de crear un superpoder”.

Ricardo Monreal negó que la intención sea dar paso al autoritarismo o a la concentración de funciones de estas instituciones en el ejecutivo y mucho menos eliminar su carácter de autonomía constitucional.

AMLO respalda fusión de IFT, Cofece y CRE para ahorrar costos

Hace apenas unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró apoyar la idea de fusionar el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), pues eso significaría ahorrar costos.

