Existe un riesgo de repunte en casos de COVID-19, por el desconfinamiento progresivo, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, este sábado durante su conferencia vespertina.

Sin embargo, señaló que la población mexicana no puede estar permanentemente en confinamiento, por lo que llamó a respetar la sana distancia y usar el cubrebocas en espacios públicos.

López-Gatell explicó que, en el momento en que se empieza el desconfinamiento, situación en la que estas restricciones de movilidad se empiezan a liberar, se empiezan a reducir y las personas recuperan las actividades en el espacio público, existe el riesgo de un repunte de la epidemia.

No podemos estar permanente y perpetuamente en el estado de confinamiento. Llevamos casi tres meses en ello, tres, de hecho, más de tres meses, no podemos, no se puede”, compartió el subsecretario .

Así que, llamó a la sociedad a concientizarse sobre las medidas de mitigación que se llevan a cabo para evitar que el desconfinamiento de acuerdo al semáforo epidemiológico de COVID-19 provoque el rebrote del virus:

Quédate en casa, las restricciones al funcionamiento de los trabajos del uso del espacio público, el cierre de las escuelas.

Sin embargo, como también hemos dicho, las epidemias no se pueden parar de un día a otro, es completamente irreal suponer que la epidemia se puede parar de un día a otro, de hecho, es irreal pensar que se puede acelerar la extinción de la epidemia”, dijo López-Gatell.

Finalmente, el funcionario reiteró que en cualquier lugar del país puede ocurrir un repunte, asó lo han presentado otros países, donde lo que hacen al detectarlo es:

Dar marcha atrás en algunas de las medidas y se establecen restricciones, empezando por aquellas actividades que implican la mayor cantidad de personas en el espacio público.

