Durante el brote de la COVID-19 varios países, entre ellos México, han registrado muertes relacionadas con la ingesta de algún tipo de producto alcohólico, según datos de la Organización Panamericana de la Salud (PAHO). Por ello emitió una serie de recomendaciones sobre el consumo de bebidas alcohólicas durante la pandemia de coronavirus.

¿Consumir o no bebidas alcohólicas durante la pandemia de la COVID-19?

De acuerdo con la PAHO, las bebidas alcohólicas por si mismas e independientemente del momento que se vive, entrañan riesgos para su salud y la seguridad individual y colectiva; por ello recomienda evitar su consumo, sobre todo durante los períodos de cuarentena o confinamiento domiciliario a causa del coronavirus.

El consumo de alcohol puede debilitar la salud de las personas, así como el sistema inmunológico, poniendo en riesgo el estado de bienestar ante cualquier enfermedad.

Asimismo, limita la capacidad de respuesta ante una emergencia. No estar sobrio no permite estar atentos a la realidad y por ende no actuar rápida y oportunamente en caso de ser necesario, además, imposibilita la toma de decisiones.

El consumo de bebidas alcohólicas favorece el consumo social de tabaco, y viceversa, lo que puede implicar una progresión más complicada y peligrosa de la COVID-19, asegura la PAHO.

La organización sugiere no mezclar nunca a bebidas alcohólicas y medicamentos de ningún tipo, ya que su eficacia podría verse reducida, o podría aumentar su potencia hasta un nivel en el que resulten tóxicos y peligrosos.

Por otro lado, indica que es común pensar que consumir bebidas alcohólicas ayuda a afrontar el estrés, sin embargo, está comprobado que el consumo de alcohol aumenta los síntomas de ansiedad, angustia, depresión y otros trastornos mentales.

Y como un factor responsable de conducir a episodios de violencia doméstica e intrafamiliar, y determinante en casos de suicidio.

Los hombres son responsables de la mayor parte de la violencia contra las mujeres y esto empeora con el consumo de bebidas alcohólicas; las mujeres víctimas de violencia, por otra parte, tienen más probabilidad de aumentar el consumo de bebidas alcohólicas como un mecanismo para afrontar su situación”. PAHO.

Mitos sobre el consumo de alcohol durante la pandemia de la COVID-19

Las autoridades sanitarias advierten sobre la existencia de información errónea acerca del alcohol y la COVID-19, por ello insisten en recordar que el consumo de bebidas alcohólicas no protege en absoluto frente al coronavirus, ni evitará que contraer el virus.

Algunos mitos frecuentes acerca del alcohol y la COVID-19, son:

El consumo de bebidas alcohólicas destruye el virus que causa la COVID-19: el consumo de bebidas alcohólicas no solo no destruye el virus que causa la COVID-19 , sino que aumenta los riesgos para la salud si la persona contrae el virus.3

el consumo de bebidas alcohólicas no solo , sino que aumenta los riesgos para la salud si la persona contrae el virus.3 Si se consumen bebidas alcohólicas de alta graduación es posible matar al virus en el aire inhalado: el consumo de bebidas alcohólicas no matará el virus en el aire inhalado ; no se desinfectará la boca ni la garganta; ni se obtendrá tampoco protección alguna contra la COVID-19.

el consumo de bebidas alcohólicas ; no se desinfectará la boca ni la garganta; ni se obtendrá tampoco protección alguna contra la COVID-19. Las bebidas alcohólicas (cerveza, vino, licores de hierbas y otros licores) estimulan la inmunidad y la resistencia frente al virus: las bebidas alcohólicas son nocivas para el sistema inmunitario y no estimulan la inmunidad ni la resistencia frente al virus

El alcohol en una concentración de al menos 60% en volumen actúa como desinfectante en la piel, pero carece de tal efecto dentro del organismo una vez ingerido. PAHO.

¿Consumir bebidas alcohólicas durante la pandemia aumenta el riesgo de contagio de coronavirus?

La PAHO señala que las personas con algún problema con el consumo de alcohol son más propensas de contraer la COVID-19, por las repercusiones a la salud, y las altas probabilidades de exponerse a escenarios o situaciones de alto riesgo de contagio.

