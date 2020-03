Sería mejor que AMLO tuviera coronavirus, subsecretario de salud explica por qué

“Casi sería mejor que (el presidente) padeciera coronavirus porque lo más probable es que él en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente”, expresó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

El funcionario añadió que Andrés Manuel López Obrador tiene dos connotaciones: una como persona y otra como mandatario. En la primera se deben respetar sus derechos de privacidad.

Nadie tiene que estar acosando al señor licenciado Andrés Manuel López Obrador en sus datos personales (...) afortunadamente goza de buena salud y aunque pase de los 60 años no es significativamente susceptible”. Hugo López-Gatell

El subsecretario indicó que en ese sentido, para que nadie tenga inquietud de la salud del presidente, "sería mejor que padeciera coronavirus porque lo más probable es que él en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune".

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, explicó que no se puede hacer pruebas de coronavirus Covid-19 a todas las personas, “aún más descabellado es pensar que preventivamente se haga la prueba a todas las personas, como al señor Presidente”.

Dijo que de nada sirve saber si es o no positivo porque la enfermedad se cura sola y es el mismo tratamiento para todos, sólo se requiere aislamiento.

¿Qué va a pasar con las giras de AMLO?

Las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantienen hasta que la autoridad sanitaria le indique al mandatario las suspenda o las realice de otra manera.

Durante su conferencia matutina, López Obrador fue cuestionado sobre sus visitas en los estados del país y si pese a la pandemia las constituiría, y respondió:

“Cuando el doctor me lo diga, yo voy a seguir la indicación. Él (en referencia al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell) es el que me va a decir, no un politiquero, no un columnista de la prensa vendida”. López Obrador

Sobre las giras, el subsecretario indicó: “esto tiene un análisis técnico que no dependen de lo político (...) tiene un razonamiento técnico; por ello es que ahorita estamos en la fase uno, pero nos acercamos en el punto de inflexión, y ahí se valora si se suspende o se fragmentan las concentraciones”.

