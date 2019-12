SFP exonera a Bartlett de conflicto de interés y enriquecimiento ilícito

La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, descartó que el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, incurriera en las faltas administrativas de conflicto de interés y ocultamiento de bienes.

“De las constancias recabadas por esta autoridad no se desprende que el señor Manuel Bartlett haya tenido algún conflicto de interés y, en consecuencia, que haya actuado en su desempeño como servidor público bajo esa cuestión. El investigado no tiene ninguna injerencia en la administración o control en las empresas en las que fue cuestionado en las denuncias que se presentaron”. Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública.

Pese a que la Función Pública recibió 33 denuncias, Irma Eréndira Sandoval destacó que ninguna aportó información adicional a la presentada por el trabajo periodístico que permitiera abonar a la investigación de las autoridades.

Bartlett no tenía obligación de reportar bienes de hijos ni de pareja sentimental: SFP

En conferencia de prensa, la funcionaria federal explicó que los bienes vinculados a Manuel Bartlett son de sus hijos, León Manuel y Alejandra Bartlett, por lo que éste no tenía la obligación de declararlos dentro de su rendición de cuentas, pues se trata de personas que hacen declaración patrimonial individual y no dependen del director general de la CFE.

Destacó que, respecto a la empresa que ofrece servicios en materia energética, en la cual Julia Abdala, pareja sentimental de Bartlett, tiene acciones, no se encontró falta administrativa grave, pues “no se identificaron contratos celebrados”.

Reconoció que el funcionario público no mintió en su declaración patrimonial y no tiene la obligación de anunciar los bienes que posee Abdala, con quien mantiene una relación amorosa, ya que no sostienen un matrimonio o concubinato.

Sin embargo, Eréndida Sandoval anunció que, a partir del próximo año, todos los funcionarios deberán presentar una declaración patrimonial de sus parejas sentimentales.

“A partir del próximo año estaremos obligados todos los funcionarios públicos a declarar los bienes con quienes tenemos vinculo de parejas. Por lo que el investigado estará obligado a rendir cuentas de la señora Abdala”, Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública.

Y descartó que, en su administración al frente de la Función Pública, se proteja o se blinde a persona alguna.

