Significado del semáforo epidemiológico; ¿qué se puede hacer en color naranja?

Durante la conferencia del viernes por la tarde, las autoridades de Salud informaron que, a partir del lunes 15 de junio, 16 estados de la República mexicana estarán en condiciones para pasar del color rojo al naranja del semáforo epidemiológico por el nuevo coronavirus (COVID-19).

Dicho semáforo consta de cuatro colores los cuales establecen qué actividades y sectores podrán retomarse de forma gradual. A continuación, te decimos qué significa cada color del semáforo y cuales son algunas de las actividades que se pueden realizar.

Color Rojo

Este color significa riesgo máximo, situación en la que se encuentra hasta este sábado, todo el país. Sin embargo, a 13 días de que concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, se estableció que con este color se permitirá:

Reanudación de las actividades económicas esenciales como son la construcción, la minería y las industrias referentes a la fabricación de equipo de transporte.

Personas podrán salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día.

Las clases, plazas públicas y otros espacios abiertos como parques, siguen suspendidas.

Color Naranja

Además de las actividades económicas esenciales, mencionadas anteriormente, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento.

Se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido.

Lo anterior, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.

Las actividades escolares en este color del semáforo epidemiológico continúan suspendidas.

Importante: las autoridades de Salud a nivel federal indicaron que ahora las instituciones estatales competentes, determinarán las actividades que podrán reanudar. Por ejemplo, en la CDMX, cuando se esté en color naranja se permitirá la reapertura de:

Color Amarillo

Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19.

El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido.

Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención y máximo cuidado a las personas con mayor riesgo de presentar COVID-19.

Color Verde

Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares. Se deben seguir de manera estricta las intervenciones de sana distancia, dependiendo del color de semáforo en el que se encuentren a nivel local

De no hacerlo se corre el riesgo de que en los lugares en que no se ha incrementado de forma sustancial la actividad epidémica, pueda emerger la epidemia de forma abrupta, con la necesidad de imponer medidas más restrictivas que no convienen a la vida pública y la economía.

Semáforo epidemiologico y su significado.

