Sigue estas recomendaciones para proteger a tu bebé del frío

Durante la temporada invernal y ante los constantes cambios de clima, es de suma importancia proteger a los bebés, por lo cual el Instituto Nacional de Perinatología (Inper) emitió diversas recomendaciones.

Cuando haya corrientes de aire en lugares abiertos, con aire acondicionado o si se tiene que salir del hogar y el clima es frío, el Inper recomendó cubrir a los bebés, preferiblemente con una manta o cobija gruesa y ponerle un gorro de algodón.

En tanto, si la habitación del bebé es fría, en lugar de cubrirlo con varias mantas, es preferible ponerle dos camisetas o dos mamelucos con el fin de salvaguardar al menor, apuntó mediante su red social.

Explicó que es un error envolver a los bebés como “taquito”, pues por naturaleza, los recién nacidos adoptan su posición fetal, por lo que el “envolverlos no les permite la libertad de movimiento de brazos y piernas”.

Si se decide usar chambritas tejidas, indicó, se debe considerar que no suelten pelusa, que la prenda no esté en contacto directo con la piel de puños y cuello, y que el tejido no se encuentre muy abierto, ya que el bebé puede meter los dedos y lastimarse.

Cuando se amamante al bebé, señaló el instituto de salud, no se le debe cubrir demasiado ya que causa que la temperatura aumente y el infante se duerma.

Mujeres pueden retrasar la maternidad

La falta de estabilidad económica, el cambio de ideales y el desarrollo profesional, son algunos de los factores que orillan a las mujeres a postergar la decisión de tener un bebé; pero ahora existe una técnica médica que permite retrasar la maternidad.

La especialista en ginecología, Beatriz Ramírez Silva, explica que, como parte de este técnica médica, la mujer es sometida a una estimulación ovárica (a partir de la administración de hormonas inyectables durante 12 y 14 días) con la finalidad de que produzca múltiples óvulos en lugar del único que se desarrolla todos los meses.

Este periodo de estimulación hormonal está acompañado por ultrasonidos mediante los cuales se vigila la maduración de los óvulos. Una vez ocurrido esto, la extracción puede realizarse a través de un dispositivo de succión, generalmente después de 10 o 14 días.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?