Organizaciones de la sociedad civil propusieron un nuevo sistema de etiquetado frontal para alimentos y bebidas para que el consumidor pueda seleccionar alimentos o bebidas saludables y evitar una mayor ingesta de calorías, azúcares, grasas y sodio que ponen en riesgo la salud y bajar los niveles de obesidad en el país, pero ¿sirve de algo el etiquetado en alimentos?

El pasado mes de septiembre la ONU urgió a México la aprobación del etiquetado frontal de para enfrentar la epidemia del sobrepeso y obesidad y no debe ser una medida "tímida".

Estamos ante una epidemia, es un problema grave y no se vale no hacerle frente", aseguró en conferencia de prensa Lina Pohl, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

¿Cuál es el problema con el actual etiquetado?

Los resultados disponibles de investigaciones realizadas en México y en otros países dejan claro que las personas tienen dificultades para comprender sistema de etiquetado actual denominado sitema de Guías Diarias de Alimentación (GDA), y que sería preferible una forma más sencilla de etiquetado para evaluar de manera rápida la calidad de un producto.

La Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) 2016 encontró que sólo 40.6% de las personas en México lee las etiquetas, y de éstas, el 86% entiende poco o nada comprensible la información que presenta para determinar su aporte nutricional.

Paulina Magaña, coordinadora de salud alimentaria en la organización el Poder del Consumidor explicó que las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051 permitirían un etiquetado que se convierta en una herramienta para que los consumidores puedan conocer el contenido real de los productos procesados y ultraprocesados.

Etiquetado GDA

¿Cómo sería el nuevo etiquetado?

La propuesta de las ONG’s establece un etiquetado frontal de advertencia con sellos en forma de octágono donde se establezca si un alimento tiene exceso de calorías, azúcares, grasa saturadas, grasas trans o sodio.

Este etiquetado permitiría que los consumidores tomaran elecciones alimentarias más saludables al brindar información clara y fácil de comprender por toda la población.

Nuevo Etiquetado

Los opositores a esta propuesta

El sector empresarial protestó por la aprobación y entrada en vigor de la modificación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 051 sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, pues lo consideró “una rudeza innecesaria” que afectará directamente a las industrias y a sectores productivos provocando pérdidas de 6 mil millones de pesos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, expresó su preocupación respecto a la modificación de la NOM 051, y llamó al diálogo para “dar marcha atrás a la norma”.

El sector empresarial propuso tres puntos: un etiquetado que oriente al consumidor; incentivar a la industria con cambios en sus formulaciones que permitieran ofrecerle a los consumidores productos con menos contenido de grasa, sodio y de azúcares; y desarrollar un programa integral, en donde cambien los hábitos de los mexicanos.

¿Sirve de algo el etiquetado en alimentos?

Tras la polémica la doctora Sara Esther Valdés, académica de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM dijo que está de acuerdo en que el el actual etiquetado es poco claro y necesita modificaciones, sin embargo, el nuevo etiquetado no es la solución al problema de obesidad.

La doctora Valdés asegura que “el sobrepeso en nuestro país es un problema severo, entiendo la necesidad de tratar de resolverlo, el problema es que vamos a poner un etiquetado de advertencia que la gente nuevamente no va entender y que va a satanizar a los alimentos procesados industrialmente”.

Yo me puedo comer una guajolota en el puesto de la esquina, seguramente es alta en grasa y en grasa saturada; ¿Pero, qué creen? No va llevar advertencia, entonces me la puedo comer sin culpa” Sara Esther Valdés, académica de la UNAM

La académica de la UNAM establece que el principal problema es que a los consumidores “no les interesa el etiquetado, el mexicano come mucho en la calle y cada vez es más sedentario”.

En lo que se debería de trabajar con mayor esmero es en campañas para que los mexicanos conozcan la importancia de los principales nutrientes en la dieta y mantengan el balance en su dieta además de desarrollar programas de activación física y promoción del deporte.

