Luego del sismo magnitud 7.5 con epicentro en el estado de Oaxaca, algunos cibernautas no han perdido el tiempo para difundir en redes sociales algunas "fake news" o noticias falsas para crear desinformación. Recuerda que las autoridades de México piden sólo atender las indicaciones y sugerencias que emanen de las dependencias oficiales. No entres en pánico y no difundas información no corroborada.

La AFP Factual, departamento de la agencia de noticias Agence France-Presse (AFP) que se dedica a desmentir noticias engañosas, compartió videos e información que son “fake news”, por lo que se pide a la comunidad no replicar estos contenidos: usuarios de las redes sociales han reciclado videos del sismo del 19 de septiembre de 2017 para generar crisis nerviosas en los ciudadanos, un padecimiento que sí se registró este martes en la Ciudad de México.

Hay una fotografía en circulación que muestra un socavón en una de las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), y su origen fue el sismo de 2017, que también sucedió un martes. Otras personas incluso utilizaron imágenes de un movimiento telúrico que cimbró a la isla caribeña de Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, a inicios de este 2020; la imagen asegura que el escenario es Oaxaca.

La difusión de "fake news" o noticias falsas generan caos social y desinformación; el Gobierno de México, a través de dependencias como la Comisión Nacional de Protección Civil, ha pedido a la ciudadanía no hacer caso de esas noticias y mucho menos difundirlas, puesto que su alcance y repercusiones pueden ser mayores; hasta el momento, el estado de Oaxaca reporta cinco muertes por este fenómeno natural.

