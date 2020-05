No nos cuesta nada ayudar y, si donar plasma sirve para salvar una vida, debe ser una obligación, señala Sergio, quien se recupera del COVID-19.

Las personas que ya sobrevivimos a esta situación y que pasamos por todo el periodo de hospitalización con todas las complicaciones que eso implica, no nos cuesta nada y ayudamos probablemente a salvar una vida o varias", dice Sergio .

Afirma que luego de que se recupere completamente acudirá al Sector Salud a donar sangre.

Por ejemplo, en el Hospital General de la Raza porque es del Seguro Social y es gratuito, por ello, pide que se aproveche de alguna forma los beneficios de su sangre.

De los 15 días que estuvo internado, 12 de ellos fue en terapia intensiva, un par de veces pensó que no lo contaría.

De hecho, me querían intubar porque me decían que la oxigenación en la sangre era muy baja y que necesitaban inmediatamente intubarme, yo les pedí que me dieran otra oportunidad para ver si mi cuerpo podía responder", comparte Sergio .

Al salir del hospital le pidieron donar sangre, por ahora continuará en cuarentena.



Esto es muy real, que la gente que la vivimos somos el mejor testimonio de que deben tomar las medidas necesarias para no contagiarse", comparte Sergio .

¿En qué consiste este tratamiento?

El doctor Jaime David Macedo Reynada, adscrito al Banco de Células Troncales Hematopoyéticas del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, explicó que este protocolo tiene como objetivo recolectar plasma de pacientes que se han recuperado de SARS-CoV-2, debido a que este componente sanguíneo contiene una carga importante de anticuerpos.

Si te curaste de la infección de COVID-19 y quieres donar plasma dirígete a:

Banco Central de Sangre CMN La Raza. Av. Jacarandas S/N, colonia La Raza, C.P. 02990. Ciudad de México.

Banco Central de Sangre CMN Siglo XXI. Av. Cuauhtémoc 330, colonia Doctores. C.P. 06720 Ciudad de México.

Banco Central De Sangre CMN Occidente. Av. Belisario Domínguez 1000, colonia Independencia, C.P 44340. Guadalajara, Jalisco.

Banco de Sangre de la UMAE Hospital de Cardiología 34. Av. Abraham Lincoln S/N, colonia Valle Verde, C.P 64730, Monterrey, Nuevo León.

También puedes escribir un correo electrónico a ana.lopezm@imss.gob.mx.

