Sólo el trabajo conjunto podrá garantizar seguridad en el país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este domingo que sólo el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas de México podrá hacer que se obtengan resultados contra violencia para así obtener seguridad y paz, reiterando la importancia de programas sociales del Gobierno federal.

Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en Pénjamo, Guanajuato, AMLO enfatizó en señalar que a la par de que se está fortaleciendo a las fuerzas del orden, dotándolas de infraestructura y equipo para dignificar su trabajo, también se está consolidando el "estado de bienestar" en general.

AMLO afirmó que sólo atendiendo a sectores vulnerables, como el de los jóvenes, se arrebatará al crimen a un potencial ejército:

No perderemos de vista que lo principal para garantizar paz y tranquilidad es la justicia; no se puede enfrentar la violencia con violencia. Debemos garantizar que haya oportunidades de trabajo para nuestro pueblo, que no haya desempleo, que alcance el salario”.

La corrupción en México

AMLO reiteró que el combate a la corrupción será factor para diminuir la incidencia delictiva; que, en tiempos de la cuarta transformación, quedará clara la línea entre autoridades y bandas del crimen organizado; que mientras no se mantenga la autonomía de policías respecto a malhechores, no se avanzará en la materia.

Con lo que estamos haciendo para trabajar juntos y garantizar la tranquilidad con la GN con el Ejército, la Marina, enfrentaremos el flagelo de la violencia y cada vez tendremos mejores resultados y hay algo que considero básico, fundamental, esencial: terminar con la corrupción”.

Advirtió que aquellos funcionarios que sigan pensando en que el dinero puede comprar a autoridades, se equivocan de tiempo, ya que no se tolerará más impunidad. Afirmó que el poder económico nunca más va a volver a decidir el futuro del país: “Ya no es el tiempo de antes, ya no".

