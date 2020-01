A sucesivas caravanas migrantes se les dará el mismo trato: Ebrard

A los miembros de las “sucesivas caravanas” migrantes que intenten ingresar de manera violenta a territorio nacional “se les dará el mismo trato” que a los extranjeros repatriados en semanas pasadas tras irrumpir en la frontera sur de México con Guatemala, informó el jueves el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Al participar en la IV Reunión Plenaria de la bancada parlamentaria de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, el canciller Marcelo Ebrard comentó que “todos los días llegan personas a México” que poseen el “derecho a pedir refugio, pero me debo quedar en el mismo estado donde lo solicito”. Las caravanas migrantes deben cumplir otros requerimientos:

La política (migratoria) mexicana dice: ‘te ofrezco refugio, empleo temporal, programa de bienestar, apoyo médico’ y favorecen a quien solicita refugio. Los requisitos mexicanos para refugio son muy generosos respecto a otros países. Pero si tú vienes a México a provocar y generar conflicto, te regreso a tu país, porque no tenemos que tolerar eso”.

Advertencia

Marcelo Ebrard añadió que a los miembros violentos de la más reciente caravana migrante se les regresó porque no se tolerará la violación de las leyes mexicanas: “Esas personas que entraron por la fuerza” a México y “que no están dispuestos a ninguna de las fórmulas legales, no los podemos tener en el territorio por muy diversas razones”.

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Foto: Reuters.

Guardia Nacional

Con respecto a la tarea de la Guardia Nacional (GN) en la contención de la caravana migrante, Ebrard comentó que el cuerpo de seguridad actuó con total seriedad y responsabilidad: “Por eso no tuvimos heridos; quienes vinieron con el grupo a querer pasar el río y aventarnos piedras, pidieron a niños y mujeres que fueran al frente” del contingente, “y lo tenemos grabado; ahí hay otra intención”.

