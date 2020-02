Video: usuaria exhibe malos tratos de conductor de Uber

Un nuevo lord surge en redes sociales; se trata de un conductor de Uber, quien fue grabado por una usuaria mientras éste la amenazaba con reportarla con la aplicación de transporte por aplicación.

De acuerdo con la publicación de la joven, que en Facebook se identifica como Claudia Patricia Valderrabano, le pidió al conductor del vehículo que subiera la ventanilla del vidrio, pues “atrás llega el aire muy fuerte”, lo que le ocasionaba frío a la usuaria.

El señor de malas lo subió y empezó a molestar que él tenía calor. Traté de ignorarlo para no molestarme yo; más adelante me dijo que si podía bajar la ventana para dar la identificación en la entrada al fraccionamiento (obvio en tono molesto). Yo no quise discutir con él y él seguía quejándose de por qué le dije que cerrara la ventana si él tenía calor”, relata la usuaria en su publicación.

Fue entonces que la joven comenzó a grabar la actitud del conductor identificado como José Francisco García, quien le aseguró que le “iría muy mal” por estar “jodiendo” por tener frío.

En la grabación que comenzó a circular en redes sociales, se observa al conductor del carro versa -con placas M50BAL- asegurar que le valen los comentarios de la joven:

Desde ahorita vas a ver el reporte que te voy a poner. A ver a quien le creen más”, asegura el conductor de Uber.

La joven que denunció al conductor de Uber por ofenderla tras pedir que subiera el vidrió, acusó que la aplicación le informó que su cuenta sería verificada, por lo que no podría utilizar el servicio en lo que dicho procedimiento estaba en marcha.

Finalmente, la usuaria del transporte por aplicación informó que Uber había desactivado la cuenta.

Sí; desactivaron mi cuenta de UBER sin pedir mi versión cuando yo hice mi reporte como debía ser”, explicó la usuraria.

Tras darse a conocer el incidente, usuarios de redes sociales invitaron a la joven a reportar el incidente y agradecieron los datos del conductor, que, dijeron, evitarán tomar en el futuro.

