El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no existe la posibilidad de una intervención del gobierno estadounidense en la detención de la activista Susana Prieto.

El mandatario aseguró que se trata de un conflicto local y que las autoridades de Tamaulipas ya están investigando, pero negó que se haya respondido a solicitudes del país vecino.

“No va con el proceder de lo que ha significado el actual gobierno de los Estados Unidos”

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que dio instrucciones para que no se violen derechos y mucho menos se fabriquen delitos.

No se puede inventar, no se puede fabricar delitos, a nadie, no puede haber represalias a nadie, di instrucciones para que se analice esta situación y que se evitara una arbitrariedad”.

Pero, ¿quién es Susana Prieto?

La abogada tomó popularidad cuando se proclamó defensora de los derechos de los trabajadores y fue detenida el pasado lunes en Matamoros, Tamaulipas, por la Policía Ministerial. Está acusada de motín, amenazas y coacción de particulares.

Es una abogada egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, se proclamó defensora de los trabajadores en Matamoros y encabezó el Movimiento Laboral 20/32.

Originaria de Chihuahua, encabezó en febrero del año pasado una serie de paros laborales en la ciudad fronteriza de Matamoros para exigir aumento de sueldo y un bono en empresas que no estaban afiliadas a ningún sindicato, movimiento que fue considerado como ilegal por parte de las autoridades de trabajo de Tamaulipas.

Susana Prieto, "La Licenciada", como comúnmente se le conoce en redes sociales, es litigante residente de la ciudad de El Paso, Texas, ha sido objeto de al menos una decena de denuncias por diversos delitos cometidos en contra de trabajadores de la industria maquiladora.

La Fiscalía General de Chihuahua tiene por lo menos 10 carpetas de investigación en contra de Susana Prieto Terrazas por el uso de certificados médicos falsos y por otros presuntos delitos.

Debido a que no tiene arraigo en Tamaulipas, seguirá su juicio en prisión.

De acuerdo con información obtenida en el Registro de la Propiedad de El Paso, Texas, Susana Prieto cuenta con 41 propiedades, las cuales se encuentran a nombre de la compañía "CRITER & MALI LLC", en la que también está involucrado su esposo Raúl Peña.

Exigen liberación de Susana Prieto

Tras darse a conocer su detención, miembros del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios hicieron bloqueos en la ciudad industrial y en la carretera Matamoros-Victoria para exigir la liberación de la abogada Susana Prieto.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?