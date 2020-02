Tía de presunto feminicida de Fátima rechaza recompensa

La señora Irma Reyes, tía de Mario “N” y quien lo entregó a él y su esposa Giovana “N” a las autoridades, aseguró que rechaza la recompensa de 2 millones de pesos porque no le gustaría lucrar con el feminicidio de la menor.

Yo no quiero lucrar, jamás he pedido dinero ni quiero. No es que no lo necesite, pero no quiero lucrar. Yo no quiero ninguna recompensa: quiero que se haga justicia divina y de la Tierra.” Irma Reyes

La mujer se dijo avergonzada, dolorida y sorprendida, pero no arrepentida de haber entregado a los presuntos feminicidas de la niña de siete años.

La mujer, en varias entrevistas que otorgó a diversos medios, dijo que ella recibió a Mario, hijo de su hermano que murió hace 20 años, quien llegó acompañado de su esposa y tres niños buscando un lugar donde rentar.

La mujer les ofreció un lugar donde se quedaran unos días, hasta que vio en las noticias que ambos adultos eran buscados por el feminicidio de Fátima.

Irma los confrontó y ellos confesaron el feminicidio, por lo que decidió llamar a los policías municipales. La mujer vive en el municipio de Isidro Fabela, en el Estado de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Omar García Harfuch, dijo que el 19 de febrero los trabajos de investigación permitieron ubicar a los presuntos responsables en la localidad La Palma, municipio de Isidro Fabela.

El funcionario indicó que el dato fue confirmado por una denuncia ciudadana que recibió la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Traslado de los presuntos feminicidas de Fátima a CDMX

Los presuntos feminicidas de la pequeña Fátima fueron trasladados de la Fiscalía de Atizapán, Edomex, a la Ciudad de México este viernes donde iniciará el proceso penal en su contra.

Luego de que el miércoles Gladis Giovana N. y Mario N, fueron detenidos y consignados por el delito de cohecho, este viernes fueron liberadas las órdenes de aprehensión por el asesinato de la menor.

La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, dio a conocer en una conferencia que la mujer implicada en el delito será trasladada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, en tanto al hombre lo llevarán al Reclusorio Oriente.

