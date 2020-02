Tras manifestaciones violentas, reacondicionan Rectoría de la UNAM

Desde las primeras horas del miércoles 5 de febrero, personal de limpieza y Protección Civil reacondiciona el edificio de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), luego de las manifestaciones violentas protagonizadas por encapuchados la tarde del pasado martes.

Llegando a la explanada principal se pueden observar cristales rotos y manchas negras plasmadas por el fuego. La fachada de Rectoría de la UNAM ya fue repintada de color mostaza; cerca de las 11:00 horas, trabajadores llegaron a la explanada con nuevos cristales para sustituir los que resultaron afectados durante las manifestaciones violentas.

Estos materiales tienen cierto grado de blindaje y pesan aproximadamente 100 kilogramos cada uno, según comentaron los trabajadores.

Fue habilitado un acceso alterno a las oficinas centrales, que se ubica en el jardín central, por el lado norte de Rectoría de la UNAM.

Al realizar recorrido por la Facultad de Derecho, que también fue vandalizada durante las manifestaciones violentas, se observan daños en paredes, así como en la figura del águila que se ubica a la entrada; al preguntar a los alumnos su opinión sobre lo que acontece en la UNAM, tienen posiciones encontradas.

Leslie Cortés, estudiante de la Facultad de Derecho, dijo:

Me da tristeza lo que pasa y la manera en que personas manifiestan su molestia. Tenemos derecho a expresar lo que nos molesta, pero la forma en que lo hacen daña a los demás. Por ejemplo, romper ventanas no ayuda en nada, es un gasto que cargan y no da soluciones".

En tanto, Daniel Mercado, estudiante de la UNAM, comentó:

Muy triste y curioso, no por los grafitis, sino por las situaciones que llevaron a esto. Es doloroso que se recurra a estos medios para expresarnos. La necesidad de seguridad y políticas públicas es fuerte, en especial en un grupo tan vulnerado históricamente, como las mujeres".

Coincidieron en que la violencia contra las mujeres es una realidad en la UNAM y hace falta que se tomen medidas para que no exista impunidad; por lo pronto, las preparatorias que permanecen en paro son la 3, 6 y 9, de forma indefinida, y la 8, por periodo de 72 horas, informaron autoridades de la máxima casa de estudios.

Habrá cristales con cierto grado de resistencia a golpes. Foto: Cuartoscuro.

Las facultades de la UNAM con paro de 72 horas son las de Artes y Diseño y Filosofía y Letras, mientras que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se mantiene en paro indefinido; se espera que a las 14:00 de la tarde, el rector Enrique Graue dirija un mensaje a la comunidad universitaria por las manifestaciones violentas y la violencia contra las mujeres.

