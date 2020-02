Tras paros y marchas, aprueban esto en la UNAM

Tras una serie de paros, marchas y exigencias de justicia fuera y dentro de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); se declaró como una “causa especialmente grave de responsabilidad” la violencia de género; lo que podría llevar a la expulsión o cese de los miembros de la comunidad que incurran en ello.

Consejo universitario voltea a ver causa de paros y marchas

Este miércoles 12 de febrero en una sesión extraordinaria, el rector Enrique Graue destacó que esta reforma es un paso importantísimo para entonar una serie de cambios para estructurar finalmente las sanciones que se deben tener, para propiciar una mejor implementación del protocolo de violencia y actuación del Tribunal Universitario, de los abogados y los propios directores, entre otros.

Y dejar todas las acciones…para pasar a lo más importante que es lo educativo y a la reflexión…”, señaló en entrevista, al recordar que la reforma se publicará este jueves en la Gaceta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para su entrada en vigor.

Tras casi 10 horas que duraron las sesiones ordinaria y extraordinaria, el pleno del Consejo Universitario, presidido por el rector Graue, también se avaló hacer modificaciones para garantizar que exista paridad de género en la integración del Tribunal Universitario.

Cabe señalar que según la legislación universitaria, la "causa grave de responsabilidad", puede causar la expulsión o cese del miembro de la comunidad que incurra en ella; esto tras presentarse al tribunal de justicia de la casa de estudios.

Se modificaron artículos del estatuto de la UNAM

De esta forma, el máximo órgano colegiado de la UNAM modificó los artículos 95 y 99 de su Estatuto General, para incluir la violencia de género como causa especialmente grave de responsabilidad, aplicable a todos los miembros de la Universidad.

Asimismo, se adicionó la fracción VII al Artículo 95 del Estatuto, que establece como causa especialmente grave de responsabilidad "cualquier acto de violencia y en particular de violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria”.

Sobre el Artículo 99 del mismo ordenamiento, se amplió de uno a tres los vocales permanentes que integran el Tribunal Universitario, también se estableció que en congruencia con esta reforma el Consejo Universitario conocerá la propuesta de modificación a la fracción II del Artículo Tercero del Reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor para armonizar el enfoque de paridad.

Además, se planteará la propuesta de una nueva redacción a la totalidad del Artículo 9 del mismo Reglamento, relativo a los medios de notificación del inicio del procedimiento a la persona remitida.

Vendrán más reformas a los estatutos

Se destacó que la reforma, considerada en el dictamen de la Comisión de Legislación Universitaria, es la primera de una serie de modificaciones que se plantearán al Consejo Universitario, con el propósito de adecuar la legislación de la UNAM a los requerimientos para erradicar la violencia de género en la institución.

Durante el posicionamiento sobre la reforma por unos 27 consejeros universitarios, se reconoció el avance y la importancia de la modificación para escuchar a las mujeres universitarias y un rechazo a todo tipo de violencia contra las universitarias.

El presidente de la Comisión de Legislación Universitaria, Pedro Salazar, reconoció como son modificaciones estructurales de gran calado, sensibles a las voces que reclaman acciones concretas a problemas reales.

Se trata de decir no a la violencia en la universidad, y se trata de decir no en particular a la violencia de género, y se trata de considerar todas las formas de violencia como una falta ya al interior de la universidad”, sostuvo, al destacar que son reformas importantes, pero no suficientes, por lo que se seguirá trabajando en el tema.

