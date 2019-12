UIF investiga a cuatro exgobernadores por actos de corrupción

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que la unidad a su cargo investiga a cuatro exgobernadores ligados a actos de corrupción.

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario federal explicó que los exmandatarios estatales han sido denunciados ante distintas autoridades a petición de diversas instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sin dar mayores detalles, el titular de UIF informó que los exgobernadores fueron denunciados ante la FGR.

"Nosotros hasta este momento hemos denunciado exgobernadores, tenemos cuatro casos denunciados ante la Fiscalía General de la República” Santiago Nieto Castillo, la Unidad de Inteligencia Financiera.

Además reconoció que también se investiga a como mandatarios locales en funciones para determinar sí existen elementos que puedan presumir actos de corrupción.

“Gobernadores en funciones no podría dar el dato, se trata de temas todavía en proceso de investigación y no sabemos si hay una responsabilidad o no; por tanto, sería irresponsable hacer una imputación a cualquier persona si no hay elementos. ", Santiago Nieto Castillo, la Unidad de Inteligencia Financiera.

Durante el informe anual que rindió Nieto Castillo de las medidas que sigue la Unidad de Inteligencia Financiera en combate contra la corrupción afirmó que pese a que existen denuncias contra los exmandatarios estatales la Unidad de Inteligencia Financiera no persigue a nadie ni es usada como un instrumento de golpeteo político.

Dentro del informe Santiago Nieto Castillo reconoció que la unidad a su cargo ha tenido casos emblemáticos en materia de combate a la corrupción como el caso de Odebrecht que involucra a Petróleos Mexicanos, la remoción de un magistrado encargado de dictar sentencias favorables a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

