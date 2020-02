UIF no investiga a Osorio Chong; pero sí a una federación deportiva

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que la dependencia a su cargo no cuenta con ninguna línea de investigación en contra del coordinador parlamentario del PRI, en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong.

No, no tenemos ninguna investigación en contra del senador Osorio Chong, ni tenemos ningún tipo de requerimiento de ninguna autoridad para efecto de hacer una investigación sobre él, sobre su persona”. S antiago Nieto, titular de la UIF de la SHCP

Aseguró, que la única investigación en curso relacionada con la Secretaría de Gobernación en el periodo en que fue encabezada por Osorio Chong, es la que involucra a la empresa Nunvav Inc. vinculada al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Tenemos un caso, el caso García Luna donde sí hay unas transferencias de la Secretaría de Gobernación a la empresa Nunvav, es la empresa que está pagando digamos el esquema indebido del señor García Luna en Miami, pero no hay nada contra el senador Osorio Chong”. Santiago Nieto, titular de la UIF de la SHCP

Nieto Castillo también descartó que exista una investigación en contra de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), luego de que la Función Pública detectara presuntos actos de corrupción, sin embargo, informó que sí existen pesquisas en curso relacionadas con una federación deportiva.

Hasta este momento no, hemos presentado alguna denuncia respecto a una federación en particular, en donde se detectaron actividades presuntamente irregulares, pero no puedo dar el dato por el deber de sigilo de las carpetas de investigación, pero el asunto ya se encuentra ante la autoridad ministerial”. Santiago Nieto, titular de la UIF de la SHCP

Nieto Castillo sostuvo una reunión privada con la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado a fin de impulsar adecuaciones a la Ley de Prevención contra Lavado de Dinero.

Primero tener mecanismos para que los sujetos obligados por actividades vulnerables puedan identificar a las personas políticamente expuestas para evitar actos de corrupción, segundo, la idea del beneficiario final, poder identificar a las personas que sin ser propietarias de los inmuebles o de los bienes muebles e inmuebles son las personas que están recibiendo los beneficios particularmente en temas relacionados con corrupción, la idea es combatir evidentemente a las empresas fachada”. Santiago Nieto, titular de la UIF de la SHCP

Tras el encuentro, Nieto Castillo señaló que, además, se requieren cambios en la Ley Contra el Terrorismo

