Rafael Méndez comenzó a registrar cada uno de los síntomas que sufría luego de dar positivo a COVID-19 durante los primeros días de abril.

Tras recuperarse compartió con Unotv.com sus anotaciones.

Síntomas el primer día: fiebre, ahí los escalofríos son incontrolables, día dos fiebre, dolor de cuerpo y cabeza intensos, día tres: fiebre, mismos síntomas". Rafael Méndez, sobreviviente de COVID-19.

La razón para registrar cada día sus síntomas fue prevenir a familiares y conocidos de los daños a la salud que causaba el virus, del que él, en un principio, no creía en su existencia

Cuando dijeron que había una enfermedad nueva que era el coronavirus y que venía desde otra parte del mundo hacia este continente pues era difícil de creerlo y, sobre todo, que se expandiera tan rápido". Rafael Méndez.

Además de las anotaciones de los síntomas, también procuraba tomarse una fotografía cada día.

Había familiares que yo veía y que me hablaban y me decían: ‘Pues es que no te creo’ era cuando les mandaba la fotografía y ya cuando decían ‘¡Ah caray, si está muy fuerte!’" Rafael Méndez.

Sin embargo también hubo días en que el registro no se realizó, físicamente le resultó imposible.

En el día quinto que la fiebre estaba muy intensa lo hablé con mi esposa y si pensamos que, la verdad, pues yo ya no iba a estar en esta vida". Rafael Méndez.

Sin ánimo de protagonismo, compartió su bitácora, con el fin de prevenir a otros.

Esta bitácora la hice precisamente pensando en los seres que quiero y en los seres que amo, la empecé a hacer en el sentido de que todo esto debía de transcender". Rafael Méndez.

Se dice afortunado, ya que su evolución fue favorable.

Hoy yo les puedo decir que realmente soy un sobreviviente de esta enfermedad". Rafael Méndez.

