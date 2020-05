Voluntarios llaman a adultos mayores para acompañarlos en la cuarentena

Don Héctor está en casa debido a la contingencia por coronavirus (COVID-19). De lunes a viernes platica por teléfono con una joven voluntaria.

Todos los días me llama una señorita Alex. A pesar de que estoy encerrado no me siento deprimido ni preocupado por lo que está sucediendo en el país, en el mundo entero”; asegura.

Ambos forman parte del programa AVU-Conecta, que al momento coordina 200 llamadas diarias de, al menos, 15 minutos.

Blanca González, coordinadora, AVU-Conecta, comentó que se trata de un programa sistematizado; eso quiere decir que cada día tienen una actividad diferente que los estimula tanto mental, como socialmente.

Una de las actividades es relacionar palabras. También recuerdan su época de juventud y los amigos que han hecho al paso del tiempo.

Cualquier persona que desea ser voluntario puede sumarse en las redes sociales de la fundación AVU-Conecta. Este programa ya mostró su éxito y podría mantenerse aún y cuando pase la pandemia.

