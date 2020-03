¡Aguas! Así estafan en Facebook con supuestas ofertas en boletos de avión

¿Tienes en puerta un viaje y te preparas para comprar tus boletos de avión? Ten mucho cuidado. Agentes de seguridad cibernética detectaron en Facebook una página que se dedica a estafar a la gente.

Se trata del perfil “Volaris Promociones”, la cual se hace pasar por la aerolínea oficial; en ese perfil se ofrecen promociones y venta de boletos a muy bajo costo, pero todo se trata de un engaño. Quienes administran esa pagina son estafadores, ya que dicha aerolínea no vende boletos a través de ningún tipo de red social (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok etc).

Ésta es la forma en que estafan con supuestas ofertas en vuelos

Una vez que los delincuentes cibernéticos enganchan a las víctimas, operan de la siguiente manera:

Quienes se interesan en las supuestas promociones se ponen en contacto con la página a través de Inbox (Messenger); después, un “agente de viajes” pide un depósito para poder reservar los boletos y proporciona un número de cuenta bancaria.

Cuando la víctima realiza el depósito e informa al “agente”, éste le dice que le proporcionará unas claves de reserva; sin embargo, eso nunca sucede: los administradores de dicho perfil en Facebook evaden a la víctima, no responden y en algunos casos el “agente” confirma la estafa.

Unotv.com contactó a una de las víctimas que pidió anonimato y dio detalles de cómo fue su caso y cómo se enteró que lo habían estafado:

Te hacen una aparente reserva y te mandan un número de cuenta al cual depositar. Ya que hice el depósito me comunique de nuevo (vía FB chat) y me dijo que en un momento me mandaban mis claves de reserva, lo cual no paso [...] para ese momento ya tenía mis sospechas. La "asesora" tardó en comunicarse. Después me dijo que estaba ocupada y le dije que ya había marcado al número de Volaris para confirmar la veracidad de su página, y finalmente con todo el cinismo me confirmaron que se había tratado de un fraude.

Las autoridades emitieron las siguientes recomendaciones a los internautas para no ser víctima de estos fraudes:

No hacer depósitos o transferencias negociadas en redes sociales

o negociadas en redes sociales Verificar los protocolos de seguridad (Https://) en páginas que ofrecen venta , renta o reservación

, o Denunciar cualquier anomalía o situación sospechosa al número 089

