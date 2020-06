La pala volvió a mezclar el concreto y los pisos se volvieron a aplanar. Liborio y Yahir son trabajadores de la construcción, esenciales en la nueva normalidad y ya retomaron sus actividades.

Regresar a la nueva normalidad me da esperanza, sé que el reactivar actividades me ayuda, espero que haya más trabajo". Liborio García, trabajador de la construcción.

Cada uno, desde su obra, ayuda a la reactivación de la economía, para empezar la de su familia.

Sí afectó mucho a la economía familiar ya que hubo días en que no trabajamos, no laboramos y quieras o no uno tiene que comer esos días". Yahir Chávez Pérez, trabajador de la construcción.

En sus áreas de trabajo hay medidas de higiene como:

Entrada escalonada con horarios fijos y diferenciados con otros equipos de trabajo.

con horarios fijos y diferenciados con otros equipos de trabajo. Filtros de toma de temperatura .

de . Brigadas de limpieza constante .

. Y sana distancia.

Adicionalmente, Liborio y Yahir cuidan su integridad desde que salen de casa.

Para llegar al trabajo utilizo las medidas sanitarias necesarias como es en el transporte el uso de cubrebocas, en el trabajo". Liborio García, trabajador de la construcción.

Lavarse las manos, la sana distancia, solamente, son las medidas que hemos tomado". Yahir Chávez Pérez, trabajador de la construcción.

De acuerdo con información de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), en estos 10 días de nueva normalidad solamente en cuatro estados no se han retomado las actividades.

Donde sí, las construcciones reiniciaron con un 30 a 50% de su capacidad operativa. Liborio y Yahir pondrán empeño para que su campo trabajo pueda mejorar.

Que mejore el sector en el cual estoy, al cual yo me dedico". Liborio García, trabajador de la construcción.

Yo espero que sí mejore porque ha habido muchas obras que han parado y afecta mucho a la economía de nosotros los albañiles". Yahir Chávez Pérez, trabajador de la construcción.

