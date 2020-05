La pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19) ha dejado cifras sobre muertes y contagios muy alarmantes, pero también ha abierto las puertas para que las personas se pongan creativas y saquen provecho de la situación.

Ejemplo de ello, lo que está haciendo la empresa japonesa Whatever Inc con su proyecto “Jammies Work From Home”, con el que le dan a todas aquellas personas que por el confinamiento están realizando home office, una manera atractiva de combinar la comodidad de usar una pijama y la formalidad y buena imagen que da una camisa.

Aunque este proyecto está aún en desarrollo, para muchas personas resultaría muy útil, ya que si las condiciones de confinamiento por el COVID-19 continúan, las personas que tienen la oportunidad de laborar desde casa no tendrán que preocuparse tanto por verse presentables frente a la cámara cuando realicen una videollamada.

De acuerdo con medios japoneses, el conjunto completo cuesta alrededor de $112 o 103€, lo que en pesos mexicanos sería 2 mil 900.

