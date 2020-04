Los “guardaditos” que tenían distintas dependencias del gobierno federal, que representan alrededor de 250 mil millones de pesos, regresarán a la arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para hacer frente a la emergencia sanitaria que se vive en el país debido a la pandemia del coronavirus, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de que el pasado jueves se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para extinguir a los fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos; este viernes explicó que los recursos que regresarán a la tesorería de la federación representan casi un punto del Producto Interno Bruto (PIB); además que se tenían que desaparecer por mandato de ley.

En entrevista para UnoTV, Luis Miguel González, director general editorial del periódico El economista, opina que la decisión de Andrés Manuel López Obrador de “tomar” el dinero del “ahorro” se podría ver mal para cierto sector pero, habrá que “echar mano” de los “guardaditos” que no son de índole vital o no están destinados para salvar vidas.

Un punto clave del presidente de la República es que está echando para abajo aquellos fideicomisos que pueden no ser de prioridad, ejemplo, el de Pemex, una empresa donde para muchos expertos no convence.

Efectivamente no se vale gastar fondos donde no hay una causa justificada, es decir, los programas sociales, de ellos no, pero quizá sí de fondos o fideicomisos cuestionables donde su análisis arroja claramente que solo buscan gastar dinero.

Algunos de los fideicomisis fueron usados con frecuencia como una especie de cámara oscura. Luis Miguel González, director general editorial del periódico El economista.

Explicó que “son instrumentos que pueden ser útiles para garantizar ciertos fines de interés público, porque al final tienen bolsas de dinero para garantizar fines específicos, como algunos que sirven para casos de emergencia”.

La extinción de una gran parte de los fideicomisos que no tienen estructura orgánica en el país por decreto presidencial, pudiera dotar al gobierno de los recursos que tienen para que pueda enfrentar la situación de emergencia económica,

El gobierno tiene distintas opciones para poder contar con recursos adicionales y los fideicomisos pueden ser una de esas opciones, sin embargo, el decreto deja algunas dudas que son importantes de aclarar.

El Presidente expuso que el destino de estos recursos sería para fortalecer los programas sociales, proteger a los pobres, ayudar a la reactivación económica, apuntalar a PEMEX por la caída de los precios del petróleo y, finalmente, pagar deuda.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?