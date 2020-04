El brote de coronavirus que ha azotado el mundo ha provocado una brusca paralización de la actividad económica, llevando a una recesión financiera internacional, según la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Ante el avance de la pandemia de COVID-19 y la implementación de medidas de prevención, como el aislamiento social, los patrones de consumo de las personas han cambiado. Por eso los expertos recomiendan cuidar los ingresos, gastos y ahorros durante el periodo de confinamiento por el coronavirus.

Tips para cuidar tu bolsillo durante la cuarentena

No consumir cosas “no necesarias”

De acuerdo con Andrés Rodríguez, experto en finanzas, es importante que durante el tiempo de aislamiento social las personas no consuman cosas que “no son necesarias” para estos momentos.

Por ello, recomienda elaborar un presupuesto de las cosas indispensables para este periodo de cuarentena, que sea acorde a los ingresos y necesidades.

Tratar de gastar lo menos posible en este momento, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto”. Andrés Rodríguez, experto en finanzas.

Tomar consciencia del dinero

Rodríguez sugiere tomar consciencia del dinero; es decir, conocer a cuánto ascienden los ingresos y de dónde provienen, cuáles son los gastos proyectados y si se tienen ahorros.

Seguir un presupuesto o, en su defecto, diseñar uno que permita tener un mejor control de la economía personal puede ser de gran ayuda en tiempos del coronavirus.

Es buen momento para establecer un presupuesto de cuántos son tus ingresos y cuántos son tus gastos; de ser un poco más consciente de la importancia de tener ahorros”. Andrés Rodríguez, experto en finanzas.

Cuidar los créditos

Es un buen momento para acercarse a los bancos y ver las opciones de crédito, pero poniendo especial atención en aspectos como plazos e intereses, dice el especialista, además de no gastar los créditos en cosas que no son necesarias.

Foto: Cuartoscuro

Otros tips de economía en cuarentena

El experto en finanzas también aconseja:

En caso de tener seguro de gastos médicos, es recomendable revisar la cobertura en caso de emergencia

es recomendable revisar la cobertura en caso de emergencia Limitar los gastos en ociosidad

en ociosidad Contemplar que existirán gastos extras al permanecer en casa

Foto: Cuartoscuro

Gastos y ahorros de la cuarentena

Andrés Rodríguez destaca que puede haber gastos y ahorros durante la cuarentena y esto dependerá de la estabilidad de los ingresos de las personas.

En el caso de quienes mantienen ingresos fijos durante este periodo de aislamiento social, éstos tenderán a gastar en cosas o servicios que antes no consumían y que les faciliten esta etapa.

Las [personas] que tienen un sueldo fijo van a empezar a consumir cosas que no consumían: más contenidos, más internet, más canales; o sea, artículos que pueden o que creen facilitarles la vida”. Andrés Rodríguez, experto en finanzas.

Mientras que las personas que no tienen ingresos fijos pueden llegar a gastar lo mismo, pero con la diferencia de no tener los ingresos.

Las personas que no tienen ingresos están gastando lo mismo, pero el problema es que ellos no tienen ingresos. Ellos deben cuidar mucho el dinero y ahorrar en las cosas que no son necesarias”. Andrés Rodríguez, experto en finanzas.

En tanto a los ahorros durante el confinamiento, menciona que existe un menor gasto en combustible, transporte, gastos hormiga, tiempo y sobre todo en el riesgo de contagio de la COVID-19.

El experto afirma que la cantidad en gastos y ahorros dependerá mucho del tipo de persona; sin embargo, en general las personas van a gastar más porque al estar en casa incrementará el consumo de servicios como agua, luz, internet e insumos alimenticios y de limpieza.

Por ello es indispensable tener una buena administración de los gastos y ser empáticos con la situación por la que se atraviesa.

Las crisis son momentos de poder entender qué tenemos que hacer”. Andrés Rodríguez, experto en finanzas.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?