Daniela Espinoza y Ricardo Arzate son dos personas que antes de la cuarentena por el nuevo coronavirus COViD-19, realizaban trayectos largos hacia sus empleos.

Daniela cruzaba el Valle de México de norte a sur, desde Cuautitlán, en el Estado de México hasta Mixcoac en la capital del país.

Asegura que el hecho de no utilizar el transporte público le ha generado ahorros de hasta 4 mil pesos.

Gasto 200 pesos al día prácticamente entre transporte, entre el antojito, entre la comida. Daniela Espinoza.

El home office, o trabajo en casa, le ha permitido ahorrar tiempo y dinero tanto a Daniela como a Ricardo quien se trasladaba de Atizapána Santa Fe. Él en promedio hace una hora, hora y cuarto, ahora con la cuarentena dice que hasta tiempo de ejercitarse tiene.

Me hago unas rutinas cada dos horas y me paro hago 10 minutos de ejercicio, me levanto, camino, me pongo a bailar en el patio". Ricardo Arzate

Para otras familias, el que los niños estén en casa, beneficia a su cartera. Los hijos de Sofía Martínez padecen alergias estacionarias y alimentarias, quedarse en casa significa ahorro en medicamentos pero quizá se ocupe en otro gasrto; además reconoce que la cuarentena también logra unión familiar.

Se movió el dinero de unos gastos para otros, más que el hecho de poder guardar dinero, ahora se va a tener que ocupar para otras prioridades".

El #QuédateEnCasa ha enseñado la importancia del ahorro.



A pesar de todo lo que hay en nuestro exterior y todas esas cosas que escuchamos a diario, creo que hay que sacar cosas positivas y sí, yo empecé a ejecutar el ahorro justo ahorita". Daniela Espinoza.

