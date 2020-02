México estima que T-MEC entre en vigor este verano

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, estimó que la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se concretará hacia el verano de este año.

Al participar en una reunión de trabajo en la Comisión de Economía del Senado de la República, la funcionaria federal indicó que actualmente se trabaja en adecuar los capítulos de nueva creación como el de anticorrupción o laboral.

Por ejemplo para anticorrupción no había nada, no era un tema que tratáramos con los Estados Unidos y Canadá y que hoy vamos a tener que tratarlos, entonces, cuál es la entidad responsable de anticorrupción en México, esto es todo nuevo no hay nada”. Graciela Márquez, secretaria de Economía

Para entrar en vigor, el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), ya ratificado por México en diciembre, deberá ahora ser aprobado por Canadá, cuyo parlamento inició el trámite este mismo miércoles y espera concluirlo en las próximas semanas.

EU T-MEC

La promulgación del T-MEC en Estados Unidos fue el último acto en el largo proceso iniciado a instancias de Donald Trump para modernizar el TLCAN vigente desde 1994.

La travesía comenzó con la llegada del presidente republicano a la Casa Blanca en 2017, siguió con arduas negociaciones trilaterales, y culminó con un texto definitivo adoptado a mediados de enero por el Congreso estadounidense, tras un año de conversaciones con la oposición demócrata.

"Hoy finalmente estamos poniendo fin a la pesadilla del TLCAN", dijo Trump, el pasado 29 de enero, al sellar el documento en medio de aplausos en el pórtico sur de la Casa Blanca, rodeado de trabajadores con cascos blancos y ante autoridades de los tres países, aunque ningún líder demócrata estuvo en la ceremonia.

Con el TLCAN, "perdimos nuestros trabajos, cerramos nuestras fábricas y otros países fabricaron nuestros autos. Pero cambiamos eso", afirmó.

Para Trump, que busca la reelección en noviembre, el T-MEC representa una "victoria colosal" para los trabajadores estadounidenses, una retórica que encaja perfectamente en su lema de campaña "Estados Unidos primero", y un logro del que se ufanó, comparándose con otros dirigentes que no lograron dejar atrás la "catástrofe" del TLCAN.

