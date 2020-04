México notifica a EU y Canadá que está listo para implementar T-MEC

La Secretaría de Economía (SE) informó que México notificó a Estados Unidos y Canadá, la conclusión de sus procedimientos internos requeridos para la implementación del T-MEC.

En su cuenta de Twitter, la titular de la SE, Graciela Márquez, señaló que “esta notificación -sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canada-, se suma a la que ya realizó Canadá, quedando pendiente Estados Unidos”.

Destacó que “este es un paso fundamental hacia el fortalecimiento de la integración comercial y de inversión en América del Norte”.

En tanto, la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, explicó que una vez que México concluyó sus procesos jurídicos internos, se aguardará a que Estados Unidos notifique lo propio, a fin de estar listos para que éste entre en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la última notificación.

Por su parte, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Jesús Seade, indicó que una vez que Estados Unidos realice su notificación, “contaremos con un instrumento moderno que fortalecerá la competitividad de la región y dinamizará la relación trilateral”.

México estima que T-MEC entre en vigor este verano

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, estimó que la entrada en vigor del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se concretará hacia el verano de este año.

Por eso estimamos que la entrada en vigor del tratado se dé en algún momento del verano de este año”. Graciela Márquez, secretaria de Economía.

Al participar en una reunión de trabajo en la Comisión de Economía del Senado de la República, la funcionaria federal indicó que actualmente se trabaja en adecuar los capítulos de nueva creación como el de anticorrupción o laboral.

Por ejemplo para anticorrupción no había nada, no era un tema que tratáramos con los Estados Unidos y Canadá y que hoy vamos a tener que tratarlos, entonces, cuál es la entidad responsable de anticorrupción en México, esto es todo nuevo no hay nada”. Graciela Márquez, secretaria de Economía.

