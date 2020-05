Pese a pandemia sigue flujo comercial con EU y Canadá: Economía

Durante la conferencia de prensa para dar a conocer los avances en los apoyos creados para enfrentar la crisis generada por la pandemia del COVID-19, como los créditos a la palabra para microempresas, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que, pese a la emergencia sanitaria, se siguen desarrollando actividades económicas con Estados Unidos y Canadá.

México nunca ha suspendido la relación comercial con Estados Unidos, sigue fluyendo, por ejemplo, todo el comercio agropecuario, nunca se cerraron fronteras para el comercio, los sectores esenciales que han estado trabajando todo el tiempo siguen enviando mercancía, especialmente los agropecuarios", señaló la funcionaria.

Márquez Colín explicó que el cierre de fronteras fue para el sector del turismo, pero nunca se han cerrado para el comercio y los sectores esenciales, que siguen abiertos todo el tiempo.

En Economía lo sabemos porque damos un cierto tipo de trámite, por ejemplo, a la exportación de jitomate y esa no se ha suspendido y no hay que reactivarla", destacó Márquez Colín, destacando que México mantiene sus vínculos comerciales y no se han suspendido con Estados Unidos, "ni con Canadá, ni con ningún país del mundo".

En ese sentido, la titular de Economía señaló que sigue en pie la entrada en vigor del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para el próximo 1 de julio, por lo que ya se están cerrando los últimos detalles de procedimientos.

A diferencia del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el T-MEC se tiene contemplado un capítulo para apoyar a pequeñas y medianas empresas (PyMES) aprovechando el gran flujo comercial de México a Estados Unidos y a Canadá y de regreso.

