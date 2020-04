PIB baja 1.6 %; peor caída trimestral en 11 años: Inegi

Este jueves, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una caída de 1.6 % en términos reales en el primer trimestre del año 2020 frente al cuarto trimestre de 2019, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Si bien la caída del PIB fue menor a lo esperado se trató de su mayor caída trimestral desde el 2009

Se trató de su quinta baja trimestral consecutiva. Analistas anticipaban una caída ligeramente mayor en el periodo; por componentes, el PIB de las actividades agropecuarias aumentó un 0.5%, mientras que tanto el sector servicios como la actividad industrial disminuyeron un 1.4% con relación al trimestre precedente, señaló el Instituto.

El Inegi publicará el 26 de mayo las cifras finales del PIB en el primer trimestre. Si se confirma, la contracción trimestral sería la mayor desde el primer trimestre de 2009, cuando la economía descendió un 5.1%.

¿Qué dijo el Gobierno de la caída del PIB?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que afortunadamente la caída del Producto Interno Bruto no fue mayor en el primer trimestre de 2020.

Algunos pronosticaron que iba a ser mayor la caída y afortunadamente no fue así; 1.6 con relación al trimestre anterior del año pasado”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

De igual forma, el mandatario federal enfatizó que pese a la contingencia sanitaria, la recaudación hasta abril tendrá un aumento en términos reales lo cual será benéfico para la hacienda pública.

Afirmó que su gobierno está preparado para afrontar la crisis económica privilegiando el no endeudamiento, no aumentar los impuestos y dar apoyos a los más necesitados.

No es cantar victoria porque viene lo más difícil, el trimestre mayo-junio-julio, también si se prolonga agosto-septiembre-octubre, pero tenemos una estrategia, ya decidimos no recurrir a deuda, decidimos no aumentar impuestos”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Tras la divulgación de los datos, el peso mexicano no mostró muchos cambios en su cotización

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?