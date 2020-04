Este martes 21 de abril en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados fue publicada una iniciativa, propuesta por el diputado de Morena Edelmiro Santiago Santos Díaz, la cual busca que sea el Banco del Bienestar quien administre los recursos del Ahorro de Fondo para el Retiro (Afore) de los mexicanos.

Actualmente, los sistemas de pensiones en México están regidos a nivel Federal por una pluralidad de leyes que se desprenden del Artículo 123 Constitucional y que incluyen la Ley del Seguro Social (LSS); la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR); Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La iniciativa argumenta que se busca un sistema de ahorro para el retiro más adecuado para los trabajadores, en donde se cobren menos comisiones por el manejo de las cuentas individuales, utilizando una institución financiera existente a cargo del estado, lo cual disminuirá el impacto presupuestal y permitirá operar el sistema de forma inmediata.

En caso de que la iniciativa sea aprobada, podrían desaparecer 10 Afores privadas que se crearon a partir del sistema de cuentas individuales de pensión, que funciona desde el 1 de julio de 1997.

La iniciativa busca modificar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) para cambiar el artículo 3, que pueda dar facultades al Banco del Bienestar para administrar los recursos de pensión que actualmente manejan las Afores, los cuales ascienden a más de 3 billones de pesos.

El legislador señala que la cuarta Transformación tiene el deber de velar por los mejores beneficios para la población mexicana en general, por lo que el estado debería ser quien administre sus recursos, disminuyendo la tasa de comisiones, inyectando esas cantidades no pagadas en comisiones a su ahorro, aumentando la tasa de intereses ganados y generados, para lograr un ahorro más robusto que podrá utilizarse durante su retiro.

La presente iniciativa, obedece a la necesidad inminente de modificar el esquema actual de pensiones, a través de la banca comercial, que cobra comisiones muy altas y otorga beneficios muy bajos a los trabajadores".

No obstante, dicha iniciativa fue minimizada por el mismo coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, quien señaló que la propuesta no tiene viabilidad económica y no es prioridad para su bancada.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?