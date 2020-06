El tratado de libre comercio acordado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, comenzará a partir del próximo miércoles 1 de julio, lo que traerá varios beneficios para nuestro país, así lo destacó Andrés Manuel López Obrador (AMLO) este domingo mediante un mensaje en YouTube.

¿Qué beneficios tendrá el T-MEC en México de acuerdo con AMLO?

Inversiones.

Empleos.

Mayor bienestar para México (lo que ayudaría a la recuperación pronta de la economía)

La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos el día primero, el miércoles (1 de julio) de la semana próxima (...) llega en un momento muy oportuno porque va a significar más inversiones, más empleos y más bienestar.” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México .

El tema del empleo en México

En su mensaje, difundido en YouTube, el mandatario afirmó que de acuerdo a sus datos, a partir del próximo mes de julio ya no habrá desempleo en el país, a pesar de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Estoy revisando cifras y puedo adelantarles una cosa, en abril se perdieron 555 mil empleos de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, en mayo ya la pérdida fue menor, se redujo a 345 mil empleos y en lo que va de junio, de acuerdo a datos preliminares, ya solo son 70 mil empleos. ¿Qué estoy pensando y qué me indican los datos? Que ya en julio no vamos a perder empleos, que si no crecen el número de empleos, me estoy refiriendo a la economía formal. Vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el Seguro Social.” Andrés Manuel López Obrador, presidente de México .

AMLO añadió que en caso de que en el mes de julio no aumenten los empleos en la economía formal, sí lo harán en agosto.

La importancia de las remesas

Finalmente, en cuanto a las remesas, el presidente Obrador destacó que Estados Unidos actualmente está destinando más de 3 billones de dólares en recursos al fortalecimiento de su economía, lo que favorece a los mexicanos que hay en la Unión Americana (34 millones), ya que ellos tendrán mayores facilidades de envíos de remesas hacia sus familiares en nuestro país.

Aquí el mensaje completo:

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?