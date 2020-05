Araceli es una de las más de dos millones de trabajadoras del hogar que hay en México, la pandemia causada por el coronavirus Covid-19 le preocupa, ya que, de llegar a contagiarse le sería imposible cubrir los gastos.

Yo soy una persona de bajos recursos, si yo me llegara a enfermar de esta enfermedad, de cualquier otra, pero ahorita de esta enfermedad no podría ir a trabajar, yo soy mamá soltera tengo dos hijos yo tengo que trabajar porque ellos dependen de mí". Araceli Sánchez, trabajadora del hogar.

Su empleador, Armando, encontró un seguro por Covid-19 para protegerla, el cual es ofrecido por una empresa de responsabilidad social, enfocada en trabajadoras del hogar.

Salió esta extensión para el Covid-19 y dijimos por qué no, a todos nos puede pasar y no todos tenemos esas oportunidades de estar asegurados por el trabajo, como en mi caso, entonces dijimos Ara al final está trabajando con nosotros, qué mejor que por su trabajo con nosotros puede estar asegurada". Armando, empleador.

La empresa cuenta con seis tipos de seguros para este sector y, ante la contingencia, lanzó esta póliza que cuesta mil 100 pesos.

Es un seguro que en caso de que se hospitalicen por más de dos días en caso de tener covid-19, se les hace una indemnización de 50 mil pesos. Somos nosotros ese asesor, obviamente en este caso debido a la contingencia, que va ayudando y guiando al empleador y a la trabajadora del hogar en temas de salud, en este caso debido a la contingencia". Isaac Rodea, director de ventas, comunidad 4UNO.

El seguro se puede contratar en línea y es adquirido, en su mayoría, por empleadores que desean apoyar a quienes los ayudan en casa.

Tengo el número de dónde puedo llamar para que si me siento mal, presento alguno de los síntomas, puedo marcar ahí y ellos me van diciendo qué puedo hacer o cómo puedo ir paso por paso. Me siento un poquito más segura de salir a trabajar". Araceli Sánchez, trabajadora del hogar.

