Conoce las 10 claves para alcanzar la felicidad; la ciencia te orienta

Si bien ser feliz es una actitud ante la vida y sus circunstancias, cualesquiera que éstas sean, existen 10 claves para alcanzar la felicidad proporcionadas por el doctor Jeroen Nalwun, un profesor de la Universidad de Breda, Holanda; se trata de pequeñas pero significativas acciones que marcan la diferencia tanto en el emisor como en el receptor.

1. Viajar

La acción de emprender un viaje se relaciona con la sorpresa de lo desconocido, el lujo de decisiones inesperadas y obstáculos superables. Viajar nos hace felices porque promete un autodescubrimiento o descubrimiento personal necesario; las vacaciones provocan elevado de felicidad debido al efecto de anticipar los momentos buenos que nos esperan.

2. Invierte tiempo con amigos y familia

Pasar tiempo con aquellos que aprecian y que apreciamos afecta de manera positiva en nuestro estado de ánimo, y, según la investigación The Longevity Project, no haber pasado más tiempo con tus seres queridos es un arrepentimiento recurrente entre la gente mayor. Así que es necesario dejar todas las diferencias porque ésta es una de las 10 claves para alcanzar la felicidad.

3. Escuchar música

Vincent Cheung, del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y Cerebrales de Alemania, dirigió un estudio publicado en la revista Current Biology en la que se asegura que el sólo hecho de escuchar música enciende los sentimientos humanos; cuando una persona está segura del acorde que sigue en una canción, el placer y la sorpresa se apoderan del ser humano.

4. Rodéate de gente positiva

Otras de las 10 claves para alcanzar la felicidad es rodearse de gente positiva porque hacerlo promueve tener una mejor expectativa sobre el futuro: “los grupos de gente positiva resultan de la propagación de la felicidad y no solo de la tendencia de personas a asociarse con individuos similares” que generan ideas y energías positivas.

5. Sé agradecido

Tiene un efecto al de rodearte de gente positiva: la buena vibra viaja y se contagia. Las personas con condición de gratitud se sienten unos 25% más felices, son más optimistas sobre el futuro, están más cómodos con respecto a sus vidas e incluso hacen más de ejercicio a la semana que las personas con problemas.

6. Salir a la calle

Un estudio de la Escuela de Ciencias Económicas y Políticas de Londres concluyó que los ambientes marinos y costeros produjeron respuestas más positivas de más de 22 mil personas que descargaron una aplicación, Mappiness, que fue desarrollada específicamente para el estudio en sus dispositivos móviles. Ésta es otra de las 10 claves para alcanzar la felicidad.

Consejo: para ser feliz, hay que dejar de buscar la felicidad. Foto: Cuartoscuro.

7. Practicar ejercicio

John Ratey, investigador de la Escuela de Medicina de Harvard y autor del libro "La Ciencia Nueva y Revolucionaria del Ejercicio y el Cerebro", asegura que hacer ejercicio se suma a las 10 claves para alcanzar la felicidad porque favorece la liberación de endorfinas, unas sustancias químicas que producen sensación de felicidad y euforia.

8. Vivir cerca del trabajo

Jonathan García-Allen, psicólogo y entrenador en Tarragona y Barcelona, España, acotó en el espacio de “Psicología y Mente” que el traslado al “trabajo no debería durar más de 20 minutos. Los sujetos más felices son los que no tardaban más de ese lapso. Emplear más tiempo del estipulado tiene un efecto negativo en el bienestar tanto físico como psicológico de las personas”.

9. Vivir en el presente

Vivir en el pasado hace que no te enfoques en el presente, mientras que vivir en el futuro hace que de implantes expectativas de situaciones que incluso pueden aún no suceder. “Vivir el presente no quiere decir que no se deben tener metas, sino que hay que ser realistas e ir paso a paso para conseguirlas”, agrega Jonathan García-Allen, “el trabajar por un objetivo suprime las emociones negativas, además de que activa sentimientos positivos”.

10. La felicidad ya está aquí: deja de buscarla

El sólo hecho de despertar y vivir otro día debería ser “pretexto” suficiente para estar feliz, aunado a que los planes de vivir en el presente para alcanzar objetivos en el mediano y corto plazos serían los motores para aplicar las 10 claves para alcanzar la felicidad. Buscar constantemente la felicidad puede generar ansiedad y angustia.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?