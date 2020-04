En tiempos de la COVID-19, el uso de desinfectantes es una parte importante de las medidas de prevención para contener la propagación del coronavirus.

Limpiar las superficies visiblemente sucias y luego desinfectarlas es la mejor medida para prevenir la COVID-19 y otras enfermedades virales respiratorias, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos.

¿Cuáles son los productos que mejor funcionan para desinfectar?

Jabón y agua

Según Omar Carrasco, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los virus como el COVID-19 necesitan de una célula para activarse debido a que biológicamente no están vivos.

Para evitar que el virus se active y deje de ser infeccioso, Carrasco indica que lo mejor es el uso de jabón y agua, ya que el coronavirus está envuelto por lípidos; es decir grasa, la cual se puede desintegrar con el uso de jabón.

La inactivación de los virus es bien fácil, en el caso del COVID-19 tiene una envoltura que tiene grasa, que es una capa de lípidos, y esta grasa es bien fácil de disolverla con agua y jabón”. Doctor Omar Carrasco, Facultad de Medicina de la UNAM.

Cloro con agua

El cloro es uno de los agentes desinfectantes más efectivos contra virus y bacterias; sin embargo, Carlos Rius, de la Facultad de Química de la UNAM, recomienda hacer un buen uso de este producto para asegurar su eficacia y reducir riesgos.

Para lograr una buena desinfección se aconseja diluir 20 mililitros de cloro por cada litro de agua y no añadir otro tipo de productos de limpieza.

Se sugiere no mezclar cloro con vinagre, limón, alcohol, agua oxigenada o amoniaco, ya que estas combinaciones podrían resultar tóxicas y peligrosas para la salud de las personas.

Alcohol de más de 70° de concentración

Los desinfectantes o el alcohol con una concentración de más de 70° son más eficaces en la eliminación de agentes patógenos como el COVID-19.

Lo que usen, agua y jabón, alcohol al 70, cualquier preparado que haga que la membrana de este virus se rompa, es suficiente para inactivarlo, por eso el llamado a estarse lavando constantemente las manos”. Doctor Omar Carrasco, Facultad de Medicina de la UNAM.

¿Por qué es importante desinfectar las superficies y otras medidas preventivas de limpieza?

El académico de la UNAM refiere que en el caso específico del coronavirus SARS-CoV-2, puede estar activo hasta 48 horas en algunas superficies.

Por ello, es de suma importancia limpiar y desinfectar las áreas y cosas de uso común como mesas, manijas de puertas, interruptores de luz, escritorios, inodoros, grifos, teléfonos, lavamanos y artículos electrónicos, con la intención de prevenir el COVID-19 y otras enfermedades virales respiratorias, sugieren los CDC.

Asimismo, la capa de grasa que cubre el coronavirus le permite adherirse a la piel humana, por lo que un buen lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos, inactivará y desprenderá al virus por completo, evitando el contagio por coronavirus y otras enfermedades.

Si usted pone un poquito de jabón en una gotita de grasa, usted ve perfectamente que se desplaza, que se interrumpe, entonces eso es lo que buscamos, con agua y jabón todos los compuestos de grasa que tiene la envoltura del virus se deshacen y el virus se inactiva y entonces ya no puede ser infeccioso, y ésa es la idea”. Dr. Omar Carrasco, Facultad de Medicina de la UNAM.

¿Qué productos no sirven para desinfectar?

Entre la desinformación que circula, principalmente en redes sociales, en torno a remedios para desinfectar superficies y manos para evitar el coronavirus, está el uso de elementos como limón, vinagre y suavizante de telas.

No obstante, el especialista de la Facultad de Medicina afirma que esto no es cierto, ya que los virus no se matan dado que biológicamente no están vivos, y no se pueden desactivar en tanto que la composición de estos productos no tiene la capacidad de desintegrar la capa de lípidos o grasa que envuelve el COVID-19.

Esta combinación de suavizante con otra cosa que mata al virus, es impreciso porque los virus no están vivos”. Dr. Omar Carrasco, Facultad de Medicina de la UNAM.

Por ello, autoridades de la Secretaría de Salud (SSa) hacen un llamado a no hacer caso a mitos y fake news sobre cómo evitar o curar el coronavirus.

