La Secretaría de Salud (SSa) informó este jueves a través de un comunicado que científicos mexicanos dentro y fuera del país descifraron “la secuencia del genoma de los variantes del virus SARS-CoV-2”, causante del COVID-19, cuyos resultados se publicarán pronto en una revista científica, además de que resaltó que las “observaciones más importantes” son:

Se analizaron 10 casos de introducción del COVID-19 al país.

al país. Se determinó y corroboró que contagios vienen de diferentes regiones de Europa.

Transmisión local entre personas que viajaron al extranjero y personas que residen en la misma zona en México, ocurrió posiblemente desde la segunda semana de marzo.

Las secuencias de los genomas obtenidos muestran una alta conservación en relación a la primera cepa del virus SARS-CoV-2, caracterizada en Wuhan, China”.

Pero ¿qué significa todo esto?

Secuenciar un genoma permite conocer el comportamiento biológico, como son los niveles de contagio, virulencia o estabilidad ante “variantes resistentes a fármacos y variantes que disminuyan la eficacia de las vacunas”. Los expertos consideran fundamental mantener la vigilancia epidemiología y genómica del COVID-19 en México “para identificar variantes” adaptadas a “ciertas características ambientales”.

Así como a determinantes genéticos y epidemiológicos de la población mexicana. Lo anterior permitirá contar con información oportuna para la toma de decisiones frente a la pandemia y en beneficio de la sociedad y la población de México”.

En la investigación liderada por la Secretaría de Salud participan científicos de:

Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos.

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Universidad Nacional Autónoma de México.

Connacionales trabajando en la Universidad de Oxford.

Mientras tanto, en Italia

En Lombardía, Italia, se comenzó a realizar el jueves análisis de sangre, la nueva prueba para establecer los anticuerpos al COVID-19, con esperanza de controlar mejor pandemia y levantar el confinamiento. La llamada prueba de anticuerpos o análisis serológico de sangre indica si una persona resultó infectada con el coronavirus y si ha desarrollado inmunidad contra la infección.

Italia apuesta por la llamada “inmunidad colectiva” que resulte de análisis para reactivar la economía de esa próspera región industrial, paralizada por la emergencia. Hasta ahora, casi 13 mil personas han muerto por el coronavirus en Lombardía, cuya capital es Milán, es decir más de la mitad de los 25 mil fallecidos en la península.

Medicamento descartado

El fármaco experimental de Gilead Sciences Inc. para coronavirus fracasó en primera prueba clínica aleatoria, publicó el Financial Times, que citó borradores de documentos publicados accidentalmente en la Organización Mundial de la Salud (OMS). El ensayo chino mostró que el antiviral remdesivir no mejoró la condición de pacientes ni redujo presencia del patógeno en el torrente sanguíneo.

