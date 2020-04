La próxima vez que vayas por tu despensa, toma en cuenta la siguiente información, ya que según un estudio relevado por la Universidad de Harvard, el carrito del supermercado podría ser un riesgo para contraer Covid-19.

Según una investigación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, el carrito del supermercado es el sitio más peligroso para adquirir el virus.

¿Contraer Covid-19 a través del carrito del supermercado?

La razón de esta investigación y del por qué sitúa al carrito del supermercado como un foco de infección: es porque múltiples personas tienen interacción con el manubrio y a su vez, tienen contacto con otros objetos como el celular, el dinero o incluso productos dentro del establecimiento.

Debido a su composición de metal y plástico esta barra podría ser un foco de infección muy importante, debido a que estas áreas permiten que el Coronavirus Covid-19 pueda sobrevivir hasta por 72 horas.

¿En dónde salió publicado este estudio?

El estudio fue publicado en The New England Journal of Medicine y ante esta revelación, la Universidad de Harvard recomendó algunas medidas para tomar en cuenta antes de realizar tus compras en algún supermercado.

Lleva contigo una toalla desechable con desinfectante para limpiar el manubrio del carrito o las asas de alguna canasta.

o las asas de alguna canasta. Utiliza una bolsa de tela o lona para depositar lo que comprarás desde el principio y así no tener que usar el carrito del supermercado o canasta.

En medio de la situación que se vive por el nuevo Coronavirus Covid-19, es muy importante tomar toda clase de precauciones para evitar contagiarse o contagiar.

Lleva contigo una toalla desechable con desinfectante para limpiar el manubrio del carrito. Foto: Notimex

Además, recuerda que al asistir a algún establecimiento público es importante mantener tu “sana distancia” y seguir las recomendaciones de salud como:

Lavarte las manos con frecuencia

Usar gel antibacterial

Realizar el estornudo de etiqueta

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?