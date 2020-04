Al estornudar o toser podemos desprender miles de partículas de saliva, en la cual viajan millones de gérmenes que pueden abarcar una distancia superior a los 2 metros de distancia.

Según un estudio realizado por una investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), indica que la cepa del nuevo coronavirus Covid-19, entre otras, puede viajar más allá de 8 metros de distancia a través de un estornudo o al toser.

Este cálculo fue hecho por la profesora Lydia Bourouiba, académica del MIT.

A través de un video se logró capturar este momento y se puede observar, gracias a la cámara lenta, como el estornudo y la tos generan las partículas de saliva, así como la distancia que podrían abarcar.

Esta investigación contradice las pautas de distancia social que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS); sin embargo, fuera de toda discusión, la investigación sólo señala que se deben establecer nuevos parámetros de distanciamiento para prevenir más contagios de Covid-19.

¿Cómo viaja la saliva al estornudar?

Según esta investigación, un estornudo humano puede expulsar gotas de líquido y organismos potencialmente infecciosos a través de la saliva. La expulsión dura hasta 150 milisegundos (mseg) y luego pasa a una nube de turbulencia libre.

Las gotas más grandes se depositan rápidamente a una distancia de 1 a 2 m de la persona. Las gotas más pequeñas y de evaporación quedan atrapadas en la nube turbulenta, permanecen suspendidas y en el transcurso de segundos a unos pocos minutos, pueden recorrer las dimensiones de una habitación y aterrizar hasta 6 a 8 m de distancia”, advierte la especialista en la revista médica The New England Journal of Medicine.

Lydia Bourouiba afirma las recomendaciones hechas por la OMS y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, que hablan de un distanciamiento social de poco más de metro y medio, basan sus proyecciones en “gotas grandes de saliva”; sin embargo, todavía quedan las más pequeñas que pueden abarcar una distancia más larga que eso.

Comportamiento de los estornudos y al toser

Durante años, Bourouiba estudió el comportamiento de los estornudos y los tosidos en su Laboratorio de la Dinámica de los Fluidos de Enfermedades de Transmisión.

De acuerdo a su estudio, los gases producidos por esos tipos de exhalaciones podría “viajar hasta 27 pies"; es decir, poco más de 8 metros de distancia.

La investigación pide mejores medidas para proteger a los trabajadores de la salud, aquellos que más en riesgo están en la lucha contra el coronavirus Covid-19.

Pero además, este nuevo parámetro de distanciamiento social podría evitar más contagios entre personas que estornudan o tienen tos, dos de los síntomas que indicarían que la cepa podría estar en el organismo.

